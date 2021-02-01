«Одна мадам уже присела»: Тарзан об уголовных наказаниях для любовниц

Танцовщик Сергей «Тарзан» Глушко объявил о своем намерении наказать тех, кто обнародовал интимное видео с его участием, спровоцировавшее громкий скандал. Артист сообщил, что в настоящее время ведутся процессуальные действия — и в какой-то момент правосудие неотвратимо «рассадит всех по своим местам».

«Я не хочу сажать людей. Хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Скажу вам, что одна мадам уже присела. По поводу хейта хочу сказать, что по существу своей работы я с этим сталкиваюсь постоянно. У меня есть ребенок, жена, родители. Мама очень переживала, слава богу, все обошлось», — сказал он.

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Супруг певицы Наташи Королевой также подчеркнул, что не согласен с теми, кто спокойно относится к травле в соцсетях и считает это явление привычным для нашего времени. «Всегда благородство, доброта и великодушие были качествами сильных людей. Я сужусь с хейтерами, зло должно быть наказано», — заключил он.

Скандал с изменой разразился в сентябре прошлого года, когда Королева обвинила актрису Анастасию Шульженко в краже драгоценностей, которую она обнаружила после возвращения из отпуска. Параллельно стало известно, что Тарзан, пока его супруга отдыхала на море, проводил время в обществе двух девушек (одной из них, предположительно, была именно Шульженко). При этом досуг артиста был запечатлен на видео и едва не привел к краху его брака.

На этом история не закончилась: Шульженко стала появляться в различных ток-шоу, давать интервью с пикантными подробностями их романа и в конце концов заявила о своей беременности от танцора. Правда, впоследствии на одном из шоу ей сделали тест, который оказался отрицательным.

В свою очередь Королева простила измену, об этом публике стало известно из ее YouTube-интервью журналистке Ксении Собчак. По ходу беседы артистка заявила, что скандал не был срежиссирован ими с целью напомнить о себе и привлечь внимание к творчеству. «Та ситуация, которая возникла, этого всего не стоит», — отметила звезда.

По словам Королевой, ее супруг «потерял нюх» и попался в ловушку мошенниц. Она убеждена, что муж стал жертвой спланированной акции с целью шантажа.

«Он сделал в этой истории две большие ошибки. Он договорился приехать домой, хотя мы в этой квартире не живем. И второе — когда он открыл дверь и там стояло две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула, тут надо было девочек отправлять. Тут он нюх потерял. За двадцать лет не терял, а тут потерял. «Ну пришли телки, ну давайте чаю попьем». Все остальное делалось по плану строго намеченному. Кем — не знаю», — объяснила певица.

Тарзан же особо сокрушался, что подобные сложности выпали именно на долю его супруги: »Наташе начали сливать информацию редакторы, что есть факт, что некие персоналии ходят по редакциям телеканалов центральных, какими-то там видео компрометирующими обладают. И одна кричит, что она еще и беременна от меня. Наташа меня берет за грудки. Я, конечно, сначала в несознанку. Но когда видео мне показали — уже было бесполезно».