«Кларисса», «За час до рассвета», «В ее глазах» и еще 10 сериалов февраля

Со 2 февраля на HBO Max
Датский детектив по мотивам реальной трагедии: убойный отдел полиции Копенгагена во главе с Йенсом Мёллером расследует гибель шведской журналистки Ким Даль, которая в августе 2017 года взошла на борт самодельной подлодки изобретателя Петера Мадсена (его имя в шоу ни разу не упоминается), а спустя десять дней расчлененное тело женщины нашли на берегу острова Амагер. В главных ролях — Сёрен Маллинг («Убийство») и Пилу Асбек («Игра престолов»).
С 3 февраля на Netflix
Экранизация романа Кристин Ханны («Соловей») о многолетней дружбе двух женщин. Они начинают общаться, когда в середине 70-х одна из них, самая популярная девочка в школе, селится неподалеку от второй — замкнутой интровертки. Вместе они переживают значительные жизненные потрясения, но настоящим испытанием их дружбы становится трагедия, случившаяся уже в наши дни. Главные роли исполнили Кэтрин Хайгл из «Анатомии страсти» и звезда «Клиники» Сара Чок.
С 8 февраля на CBS
Еще один ребут культового криминального сериала из 80-х (в 2010-х по нему вышли два фильма с Дензелом Вашингтоном), на этот раз «женский»: заглавную «уравнительницу» — таинственную вигилантку и по совместительству мать-одиночку — играет Куин Латифа. Шоураннерами выступают создатель «Касла» Эндрю Марлоу и его супруга Терри Эдна Миллер. Пилот сняла постановщица Лиз Фридлендер, известная по подростковым драмам канала The CW.
С 9 февраля на Canal+ и в «Амедиатеке»
Мрачный костюмный детектив про расследование убийства неизвестной женщины, чей труп находят в водах Сены. Автором шоу стал Фабьен Нури, написавший комикс «Смерть Сталина» и сценарий к его экранизации.
С 12 февраля на CBS и more.tv
Спустя год после событий «Молчания ягнят» агентка ФБР Кларисса Янг возвращается к работе по поимке серийных убийц. В роли культовой героини снялась Ребекка Бридс, игравшая в «Милых обманщицах» и «Первородных». Ганнибал Лектер в шоу не появится и даже не будет упомянут, поскольку у продюсеров есть права только на персонажей и сюжет «Молчания», тогда как остальное принадлежит создателям «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном (поэтому в сериале NBC, в свою очередь, не фигурировали Кларисса Янг и маньяк Баффало Билл).
С 16 февраля на more.tv и Wink
Криминальная ретродрама с Константином Хабенским, Андреем Бурковским и Аленой Михайловой должна стать то ли отечественной версией «Острых козырьков», то ли ремейком «Место встречи изменить нельзя». По сюжету в 1946 году вернувшийся с фронта молодой лейтенант поступает на службу в милицию и становится подопечным майора Шумейко, прозванного Сатаной. Вместе им предстоит поймать орудующую в городе банду преступников.
С 17 февраля на Netflix
Психологический триллер, разработанный продюсером «Ганнибала» и шоураннером «Карателя» Стивом Лайтфутом по мотивам бестселллера Сары Пинборо. Сериал расскажет о матери-одиночке, которая начинает спать со своим новым боссом-психиатром, затем становится подругой его жены, а в итоге впутывается в паутину мрачных секретов и скелетов в шкафах. В шоу снялись Симона Браун («Маленькая барабанщица»), Том Бейтман («Убийство в Восточном экспрессе») и Ив Хьюсон («Шпионский мост», «Больница Никербокер»).8 «Ради всего человечества» («For All Mankind») — 2 сезон
С 19 февраля на Apple TV+
Продолжение драмы про альтернативную историю, где вместо США на Луне первыми высаживаются советские космонавты. Действие новых серий развернется спустя десять лет после первого сезона, в 1983 году, когда Холодная война достигает своего пика.
С 19 февраля на Amazon Prime Video
Драматический триллер, в центре которого — три героя с мрачным прошлым. Эмма (Лили Рэйб из «Американской истории ужасов») когда-то лицом к лицу встретилась с опасным убийцей. Мэри (звезда «Полиции Нью-Йорка» и «Схватки» Эми Бреннеман) отчаянно пытается найти пропавшую дочь. А Джон (Хэмиш Линклейтер из «Легиона») — бывший серийный насильник, стремящийся к искуплению. В числе продюсеров «Расскажи мне свои секреты» — Бруна Папандреа, работавшая над «Исчезнувшей» Дэвида Финчера и «Большой маленькой ложью» и основавшая кинокомпанию Made Up Stories, которая специализируется на женском фильммейкинге.10 «Племена Европы» («Tribes of Europa») — 1 сезон
С 19 февраля на Netflix
Немецкая постапокалиптика про детей из 2074 года, где Европа в результате катастрофы разделена на несколько микрогосударств, состоящих из враждующих племен. В руки к ребятам попадает странный куб, за которым охотятся все на континенте, поскольку артефакт, по всей видимости, может обеспечить превосходство одного клана над другими. Продюсерами шоу выступают Макс Видеман и Квирин Берг, до этого работавшие над хитом Netflix «Тьма».
С 20 февраля на Amazon Prime Video и more.tv
Новая экранизация биографии Кристианы Фельшеринов — немецкой девочки, в 14 лет подсевшей на героин (в 1981 году по книге был снят культовый фильм с музыкой Дэвида Боуи). Современное переосмысление истории расскажет о шести молодых людях, отвоевывающих свое счастье.
С 24 февраля на Netflix
Драма о непростых взаимоотношениях 15-летней Джинни с ее 30-летней матерью Джорджией, которая решает обосноваться с детьми в городке в Новой Англии и начать жизнь с чистого листа, однако прошлое все равно ее настигает.
С 24 февраля на The CW
Очередное пополнение комикс-телевселенной Эрроуверс, которую курирует Грег Берланти («Ривердейл»). «Супермен и Лоис», выходящий подозрительно близко от «марвеловского» «ВандыВижена», расскажет о семейных проблемах Кларка Кента и его супруги Лоис Лейн, которые сталкиваются со сложностями в воспитании ребенка в современном обществе. Заглавные роли исполняют Тайлер Хеклин и Битси Таллок, ранее дебютировавшие в этих образах в сериале «Супергерл».