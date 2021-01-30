«Кларисса», «За час до рассвета», «В ее глазах» и еще 10 сериалов февраля

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«Кларисса» («Clarice») — 1 сезон

С 12 февраля на CBS и more.tv

Спустя год после событий «Молчания ягнят» агентка ФБР Кларисса Янг возвращается к работе по поимке серийных убийц. В роли культовой героини снялась Ребекка Бридс, игравшая в «Милых обманщицах» и «Первородных». Ганнибал Лектер в шоу не появится и даже не будет упомянут, поскольку у продюсеров есть права только на персонажей и сюжет «Молчания», тогда как остальное принадлежит создателям «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном (поэтому в сериале NBC, в свою очередь, не фигурировали Кларисса Янг и маньяк Баффало Билл).