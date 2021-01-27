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Штурм Капитолия лишил Карателя логотипа

Marvel может изменить символ Карателя после штурма Капитолия

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Штурм Капитолия неожиданно сказался на знаменитом персонаже Marvel Карателе, чей узнаваемый логотип использовал один из участников беспорядков. Узнав об этом, пользователи соцсетей потребовали от компании удаления или тщательной переработки антигероя, которого и ранее критиковали за жестокие методы. Однако Marvel, вероятно, не пойдет на такие серьезные меры в отношении своей звезды, но переделает его логотип (и то, возможно, лишь на время).
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Компания Marvel может заменить знаменитый логотип Карателя из-за того, что он был нашит на одежду одного из участников штурма Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Сам Каратель неоднократно становился причиной разногласий среди поклонников Marvel и лидеров общественного мнения по причине неоднозначных взглядов на насилие и нравственность персонажа. При этом стилизованное изображение черепа, которое служит его знаком отличия, в разное время использовалось как представителями полиции, так и преступниками.

Скрытое значение символа также вызывало тревогу из-за сюжетной характеристики Карателя как сторонника самосуда. Споры вокруг антигероя разгорелись с новой силой, когда пользователи социальных сетей обнаружили, что один из штурмовавших Капитолий в начале этого года вдохновлялся им и нашил знак на одежду. Причем особо впечатлительные и вовсе потребовали от Marvel удаления персонажа. Комментаторов возмутило, что компания продолжает продвигать Карателя, прибегающего к методам «уличного правосудия». Его отличительный знак, по их мнению, стал символом для той части общества, чьи цели противоречат ценностям Marvel.

По словам источников, в настоящий момент не идет речи о том, чтобы компания отказалась от одного из своих самых узнаваемых персонажей. В то же время ведутся поиски решения проблемы, которые могли бы устроить и противников этого антигероя, и его поклонников.

Отмечается, что после штурма Капитолия руководство Marvel может пойти на замену логотипа, введя знак, который будет понят более однозначно. Также не исключено, что изменения окажутся временными — и знаменитый символ-череп вернется, когда шумиха вокруг Карателя в сети поутихнет.

Ранее о своем отношении к использованию сторонниками Дональда Трампа символа Карателя во время штурма Капитолия высказался Гарт Эннис, работавший над образом антигероя с 2000 по 2009 год. В частности, он напомнил, что этот персонаж прошел через войну, получил тяжелые ранения, потерял семью и только после этого посвятил свою жизнь мести.

Правонарушителей, использовавших логотип Карателя, он сравнил с полицейскими, которые носили этот символ на форме во время летних столкновений в США.

«На самом деле они хотят пугающий символ на футболку, немного растрясти вес, потом вернуться домой к жене и детям — и продолжить свою повседневную жизнь», — выразил уверенность автор.

Актер Джон Бернтал, сыгравший Карателя в одноименном сериале, также осудил действия людей, штурмовавших Капитолий.

«Это запутавшиеся, заблудившиеся и испуганные люди. Они не имеют никакого отношения к тому, за что стоит Фрэнк (Фрэнк Кастл — «настоящее» имя Карателя; прим. «Газеты.Ru»)», — написал он в Twitter.

Каратель дебютировал на страницах комиксов Marvel в 1974 году как один из противников Человека-паука. Его появление в последующих выпусках часто вызывало негативную реакцию со стороны читателей, возмущенных методами этого героя, его пренебрежением к нормам морали и закону. Несмотря на неоднозначное восприятие Карателя, в 1986 году вышла первая мини-серия, где он выступал в качестве центрального персонажа. Приключения антигероя также получили несколько экранизаций — про него сняли два фильма и сериал Netflix.

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