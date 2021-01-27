«Был подпольной легендой»: погиб рэпер 6 Dogs

Поклонники Чейза Амика обратили внимание на его пост в Twitter, опубликованный в ноябре прошлого года. В нем хип-хоп-артист пожаловался на конкуренцию в музыкальной индустрии, сравнив ее с «крысиными бегами». Он также намекнул на то, что ему требуется поддержка.

«Если у вас есть друзья из индустрии, позвоните им и узнайте, как они себя чувствуют, каково их ментальное состояние, — сказал Амик. — Это напоминает мне крысиные бега. Мы все в них участвуем, и это не круто. Иногда я чувствую себя супергероем, который может захватить мир, а иногда просто хочу плакать и все бросить. Я знаю, что я не один. Я знаю, что многие чувствуют то же самое».

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Рэпер работал над новым альбомом в июле 2020 года, когда у него был обнаружен коронавирус. Тогда Амик рассказал, что переносит болезнь легко. «У меня все хорошо, но немного болит голова», — написал он в Twitter. Из-за болезни релиз пришлось перенести на неопределенный срок. Предположительно, он выйдет посмертно.

Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразил рэпер Lil Aaron. «6 Dogs был настоящей подпольной легендой. Покойся с миром, великий», — написал он в Twitter.

Чейз Амик родился в Атланте, штат Джорджия, и воспитывался в строгой христианской семье.

«Мои родители были фанатиками, — рассказывал рэпер в интервью The Masked Gorilla в 2017 году. — Я был на домашнем обучении, мне запрещали смотреть телевизор и все такое. Но я не жалуюсь. Благодаря этому я много читал, проводил время на природе и занимался творчеством».

В подростковом возрасте Амик начал читать рэп. В 2016 году, когда ему было 17, он загрузил свой первый оригинальный трек «Flossing» на Soundcloud, который собрал десятки тысяч прослушиваний. Вскоре артист прославился и заключил сделку с лейблом Interscope.

Через год рэпер покинул родной дом из-за конфликта с матерью. Незадолго до этого она узнала, что сын читает в своих песнях про наркотики, тачки и девушек, и на некоторое время запретила ему выходить на улицу.

Амик был поклонником Канье Уэста и Асапа Роки. Его главными хитами являются синглы «Flossing» и «Faygo Dreams». Клип на первую песню на момент написания заметки посмотрели более семи миллионов человек.

Амик был хорошо известен в андеграундной рэп-среде. Он выпустил фиты с другими интернет-звездами — Lil Skies, Yung Pinch и Yung Bans. Последний альбом артиста «Hi-Hats and Heartaches» вышел в 2019 году.

В 2020-м рэпер опубликовал серию постов в Twitter о том, что больше не получает удовольствия от написания музыки. Амик признался, что, став популярным, он начал думать лишь о коммерческой стороне и деньгах.

«Поначалу я думал, что все это какое-то безумие: «Ого, люди слушают мою музыку и так сильно любят ее!» На днях я подумал: «Вау. Не могу поверить, что это действительно сработало». Но теперь мне платят за то, что я не люблю. Это похоже на «работу» в самом худшем смысле», — писал хип-хоп-исполнитель.