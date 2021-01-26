Женский приквел: кто сыграет главную роль в предыстории «Ведьмака»

Слухи о том, что приквел «Ведьмака» возглавят героини, частично подтвердился. На одну из ведущих ролей в сериале — воительницы Эйли Лите — Netflix выбрал звезду «Настоящей крови» и «Неонового демона» Джоди Тернер-Смит, передает Deadline.

Эйли Лите по прозвищу Жаворонок — мускулистая девушка 25 лет из клана эльфов. Природа наделила ее божественным голосом. Героиня оставила пост защитницы королевы, чтобы стать странствующим музыкантом. Однако события на Континенте заставят Эйли вновь взять в руки оружие и сражаться.

По данным The Illuminerdi, Netflix занялся поисками актрисы на роль Лите в ноябре 2020 года. В требованиях, в частности, указывалось наличие опыта в танцах или работы каскадером, что намекало на большое количество боевых сцен.

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Джоди Тернер-Смит пока никак не комментировала эту новость. За плечами у британки роли в сериалах «Настоящая кровь», «Бешеные псы», «Летящие сквозь ночь», «Последний корабль» и «Джетт». Она редко снимается в полнометражных фильмах. Среди них — «Квин и Слим» и «Неоновый демон». В 2021 году ожидается выход двух картин с участием актрисы: «После Янга» с Колином Фарреллом в главной роли и «Без жалости».

Ожидается, что в сериале «Ведьмак: Кровавое происхождение» будут как минимум два центральных женских персонажа. Помимо Эйли Лите, это будет юная принцесса Мервин. По описанию она чуть моложе эльфийки и принадлежит к Северным королевствам. Согласно догадкам поклонников саги, героини будут соперничать друг с другом.

Съемки приквела пройдут с мая по декабрь 2021 года. Выход сериала состоится не раньше 2022-го. У руля проекта останется Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер первого «Ведьмака». Команду сценаристов возглавил Деклан де Барра («Железный Кулак»).

Девять авторов, в том числе сам де Барра, будут отвечать за шесть эпизодов сериала. Среди них как опытные сценаристы, например, Кристен Ван Хорн («Мэнди», «Сквозь снег») и Таня Лотия («Болотная тварь» DC), так и молодые авторы — Трой Дангерфилд, работавший ассистентом на съемках сериала «Касл», и Таша Хуо, автор документалки «Женщины в грязи» («Women in the Dirt»). Примечательно, что из девяти сценаристов только трое из них — мужчины.

Действие приквела развернется за 1200 лет до событий оригинального шоу. Он расскажет о Сопряжении сфер — центральном событии в истории Континента, когда в результате катастрофы смешались границы нескольких миров. Это привело к тому, что на территории Континента вместе с людьми начали жить гномы, эльфы, драконы, вампиры и другие сказочные расы. Именно из-за катаклизма на Континенте появились первые охотники на монстров — ведьмаки.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского. Сейчас в производстве Netflix находится второй сезон шоу. Из-за пандемии съемки проекта в прошлом году пришлось приостановить. Выход продолжения перенесли на 2021 год.

По словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, во втором сезоне появятся новые ведьмаки. Сериал также расскажет о возвращении Геральта к своим корням и его воссоединении с Цири и Йеннифэр.