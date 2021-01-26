Жертвы выбрали деньги: компания Вайнштейна заплатит за насилие

Обанкротившаяся кинокомпания Weinstein Co. выплатит жертвам сексуальных преступлений продюсера Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы, более $17 млн. Такое постановление утвердил суд штата Делавэр в рамках плана ликвидации компании, пишет журнал Variety.

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Специально созданный фонд распределит между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны продюсера указанную сумму. По самым серьезным обвинениям будут выплачены компенсации в размере $500 тыс. и более. В ходе урегулирования вопроса было проведено голосование жертв Вайнштейна: 39 проголосовали за и восемь — против.

Судья Мэри Уолрат одобрила этот план, подчеркнув, что если бы создания фонда добиться не удалось, жертвы продюсера в лучшем случае могли бы рассчитывать на минимальное возмещение ущерба.

Также, согласно плану суда, бывшие служащие Weinstein Co. получат около $10 млн для частичной оплаты юридических счетов за последние несколько лет. Кроме того, директора и официальные представители, включая Роберта Вайнштейна, а также Джеймса Долана, Тарака Бен Аммара и Лэнса Маерова будут освобождены от любой потенциальной ответственности за поведение Харви Вайнштейна.

Адвокат Руби Лю, представляющая истиц, которые проголосовали против урегулирования, обратила внимание на «скудность» средств фонда и на то, что сделка лишает ее клиенток возможности преследовать в суде Боба Вайнштейна и других директоров.

«Мои клиенты хотят добиться большего, чем денежные средства. Они ждут решения, по которому наказание понесут все ответственные стороны. Это не только Харви Вайнштейн», — сказала правозащитница.

Представитель фонда Weinstein Co. Пол Замбро, в свою очередь, подчеркнул, что условия этой сделки наиболее выгодные для жертв, поскольку без освобождения директоров и должностных лиц страховые компании не стали бы платить.

Несколько адвокатов, поддержавших план, отметили, что лучше позволить большинству истцов «закрыть дело», чем заставлять их всех терпеть годы судебных тяжб с неопределенным исходом.

Этот план ликвидации завершает долгий процесс относительно судьбы остатков независимой студии Вайнштейна, объявившей себя банкротом в конце 2017 года после раскрытия десятков преступлений сексуального характера со стороны ее основателя.

Также несколько страховых компаний выплатят в общей сложности $35,2 млн для урегулирования всех оставшихся претензий, в том числе от кредиторов киностудии.

В более ранней версии соглашения жертвам, в том числе женщинам, утверждавшим, что они подвергались насилию в эпоху «Мирамакс» (до 2005 года), была назначена сумма выплат в размере $24,3 млн. Однако судья Элвин Хеллерстайн отклонил сделку, назвав ее нежизнеспособной. Позже урегулирование было пересмотрено, чтобы исключить Miramax, Disney и их страховщиков.

В марте 2020 года суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. 20 лет тюрьмы продюсер получил по первому пункту обвинения — за принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в 2006 году. Максимальный срок по этому пункту обвинения предусматривал до 25 лет заключения. Еще три года тюрьмы Вайнштейн получил за изнасилование стилистки Джессики Манн 18 марта 2013 года в отеле на Манхэттене. По этому пункту обвинения продюсер мог получить до четырех лет тюрьмы. Таким образом, суд назначил на шесть лет меньше, чем просила сторона обвинения, настаивавшая на 29 годах лишения свободы.