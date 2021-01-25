Была без сознания: жертва Вайнштейна обвинила Роба Коэна в изнасиловании

Азия Ардженто утверждает, что перед изнасилованием Роб Коэн заставил ее выпить бутират — наркотик, который часто используют насильники для введения жертвы в бессознательное состояние.

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«В то время я действительно не знала, что это было. Позже друг открыл мне глаза, — цитирует Ардженто Variety. — У него [Коэна] была целая бутылка. Я проснулась утром голой в его постели».

Актриса рассказала о произошедшем в интервью газете Corriere della Sera в пятницу, 22 января. В субботу Ардженто стала гостьей ток-шоу Verissimo, где презентовала свою книгу «Anatomy of a Wild Heart» («Анатомия дикого сердца»). В ней она раскрыла подробности изнасилования.

Ардженто уточнила, что ранее не выступала с обвинениями в адрес Коэна по разным причинам. Во-первых, она не сразу догадалась, что ее накачали наркотиком. Кроме того, она не стала рассказывать об изнасиловании, чтобы «не создавать еще одну бурю».

В октябре 2017 года Ардженто обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По ее словам, в 1997 году, когда ей был 21 год, продюсер принудил ее к сексу в отеле во Франции. Ее свидетельства вошли в статью The New York Times, с которой начался скандал.

Тем временем представитель Роба Коэна в разговоре с Deadline опроверг обвинения:

«Во время совместной работы у них с Азией Ардженто сложились прекрасные рабочие отношения. Господин Коэн считал ее своим другом, поэтому ее заявление о событиях 2002 года вызывает недоумение, особенно с учетом того, что мы узнали о ней за последние годы».

В 2018 году Ардженто обвинил в домогательстве актер Джимми Беннетт. Он заявил, что они переспали в 2013 году, когда ему было 17 лет, а ей — 37. Беннетт потребовал моральную компенсацию — его адвокаты сообщили, что он был настолько психологически травмирован, что это помешало ему работать и сказалось на душевном здоровье. Ардженто не отрицала обвинения. Она призналась, что встретилась с Беннеттом в отеле и пообещала снять его в своем фильме. По ее словам, после этого он «буквально запрыгнул на нее» и начал целовать. По итогу переговоров актриса заплатила коллеге $380 тыс. и заключила сделку о молчании.

Роб Коэн впервые столкнулся с обвинениями в сексуальном преступлении в 2019 году со стороны его дочери Валькирии Уэзерс, впоследствии совершившей каминг-аут как трансгендерный мужчина. По его словам, отец домогался его в детстве. Уэзерс также рассказал, что режиссер часто наведывался к секс-работницам во время их совместных поездок в Европу и зачем-то брал его с собой.

В том же году 28-летняя Джейн, пожелавшая не раскрывать свою фамилию, в статье The Huffington Post утверждала, что режиссер изнасиловал ее в 2015 году, пока она была без сознания. Незадолго до этого они встретились в ресторане, чтобы обсудить съемки пилотного выпуска телешоу. Коэн назвал заявления женщины «возмутительной клеветой».