«Я никогда не пытался смутить гостя»: скончался великий Ларри Кинг

Американский телеведущий Ларри Кинг скончался 23 декабря в возрасте 87 лет в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт журналиста.

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«63 года работы на радио, телевидении и в диджатал-медиа, тысячи интервью, награды и всемирное признание являются свидетельством уникального таланта Ларри как телеведущего, — говорится в сообщении. — Несмотря на то что именно фамилия Кинга фигурировала в названиях его шоу, он всегда видел главными звездами своих программ самих участников интервью. А себя рассматривал лишь в качестве беспристрастного связующего звена между гостем и аудиторией. Вне зависимости от того, у кого брал интервью Ларри — президента США, иностранного лидера, знаменитости, скандального персонажа или обычного человека, он любил задавать короткие, прямые и несложные вопросы. Кинг считал, что на краткие вопросы обычно даются наилучшие ответы. И он не ошибался в этом убеждении».

Представители Кинга также добавили, что информация о похоронах телеведущего и церемонии прощания появится позднее — после согласования с его семьей.

Официальная причина смерти культового журналиста на данный момент остается неизвестной, однако в начале января СМИ сообщали, что американец заразился коронавирусом. Заболевание COVID-19 тогда особо встревожило поклонников его творчества в связи с тем, что в 2017-м Кинг перенес операцию по удалению раковой опухоли из легкого. Также телеведущий испытывал проблемы с сердцем, и два года назад у него случился инсульт.

О работе журналиста в комментарии «Газете.Ru» высказался блогер Антон Лядов, автор YouTube-канала «The Люди» — в свое время он начинал на видеосервисе с интервью, после чего перешел на документальные фильмы о поездках в наиболее неблагополучные и опасные места планеты. По словам Лядова, он восхищался и вдохновлялся американским коллегой.

«Я его смотрел, мне кажется, со школы — в университете мы-то точно все его смотрели. Это был величайший интервьюер. И его подлодка «Курск» (речь про знаменитое интервью Кинга с Владимиром Путиным — «Газета.Ru») стала тогда большим прорывом для российских зрителей. Я им восхищался и вдохновлялся им. Хоть себя интервьюером [на заре карьеры] и не считал, но Кинг был человеком, который показывал, что вообще так можно», — отметил блогер.

Соболезнования в связи со смертью Кинга также принес сам Путин. Телеведущий, к слову, в одном из интервью говорил, что ему «очень понравился» российский глава, который, по его мнению, «мог бы стать очень успешным американским политиком».

«Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ларри Кинг, потомок европейских эмигрантов, родился в ноябре 1933 года в американском Бруклине.

Несмотря на то что он не поступил в колледж и не обучался специализированно на журналиста в принципе, Кинг сумел заявить о себе в профессии еще в 1950-х, когда перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса. Из-за нехватки дикторов Ларри несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в эту работу, что остался в ней навсегда.

Всемирную славу он приобрел как ведущий авторского шоу, которое выходило в 1985-2010 гг. Проект даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продолжительная передача, не менявшая ведущего и выходившая всегда в одно и то же время.

В ходе продолжительной карьеры Кинг взял интервью у тысяч людей — от Путина и Ричарда Никсона до Пэрис Хилтон и Опры Уинфри. Однако нередко подвергался критике за излишне «мягкое» отношение к гостям и простые вопросы. Сам Кинг не отрицал данного подхода к интервью, но считал его лучшим из возможных.

«Я стараюсь задавать вопросы, состоящие из одного или двух предложений. Если требуется от трех предложений — это уже плохой вопрос, — цитирует его The Hollywood Reporter. — Я не хвастаюсь. Не использую слово «я», оно не имеет никакого отношения к интервью. <...> И я никогда не выходил в эфир с идеей смутить гостя или ослабить его».