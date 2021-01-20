Пираты уходят на дно: что произошло с защитой прав на музыку в РФ за 10 лет

В конце января 2011 года «Фирма грамзаписи «Никитин» подала первую жалобу на интернет-пользователя за нарушение авторских прав из-за публикации в социальной сети «Вконтакте» 18 музыкальных файлов.

Реклама

Однако в 2012 году «Ведомости» писали о приостановке расследования уголовного дела Следственной частью ОВД «Басманное». По словам пресс-службы МВД по Москве, такое решение было принято в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса — лицо, подлежащее привлечению к ответственности в качестве обвиняемого, не удалось установить.

В 2015 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что предоставление соцсетью «Вконтакте» возможности для пользователей закачивать музыку на свои страницы не нарушает исключительного права владельцев этих композиций.

В обосновании такого решения судья сослался на договор Всемирной организации интеллектуальной собственности. В соответствии с его положениями, простое предоставление аппаратуры, которая дает возможность создать сообщение, не является сообщением как таковым.

Таким образом, арбитражный суд определил, что действия социальной сети не являются доведением музыки, которую загрузили пользователи, до всеобщего сведения. «Вконтакте» также была признана информационным посредником, освобожденным от ответственности за нарушение прав его пользователями.

Говоря о разнице между ситуацией с пиратством в начале 2010-х и сегодня, гендиректор «СберЗвука» Михаил Ильичев признал, что десять лет назад «пиратство было нормой», так как люди искренне считали, что музыка в сети должна быть бесплатной.

«Сегодня пиратство треков через их распространение отдельными файлами на сайтах и торрентах сохраняется. Однако для музыки это не является такой же существенной проблемой, как, скажем, для книг или видео», — заметил он.

Глава «СберЗвука» также подчеркнул, что доступа к самим музыкальным файлам для слушателей становится недостаточно. Пользователи также ищут сервис, где они могли бы составлять свои собственные подборки под то или иное настроение.

«Очень важно, что совместными усилиями игроков рынка удается «закрывать» сайты и приложения, которые являются пиратскими музыкальными сервисами. К сожалению, из-за геополитической обстановки диалог с AppStore и Google Play не является простым, и этим время от времени пользуются пираты», — подчеркнул он.

Говоря о «перспективах» незаконных распространителей музыки, Ильичев предположил, что пиратский контент останется в «маргинальной» части сети или же уйдет в даркнет. По его словам, сегодня спрос на него «драматически падает» из-за блокировок сайтов и удаления их из поисковой выдачи.

«Одновременно с этим, всеобщая доступность легальной музыки через максимально простой для использования стриминг, предоставляющий дополнительную ценность через рекомендации, работу редакции, социальные функции, делает выбор в пользу легальных музыкальных сервисов все более простым и естественным», — добавил он.

Говоря о ситуации с авторскими правами на музыку в России в сравнении с другими странами, глава «СберЗвука» напомнил, что Россия традиционно «уверенно входила в топ-10» стран по объему пиратства.

«За 2020 данных еще нет, а по ощущениям мы должны понизить свой рейтинг пиратства. Однако по объему рынка, даже несмотря на большую численность населения, Россия находится около тридцатого места в мире», — заявил он.

Ильичев подчеркнул, что одним из важных факторов является ценовая политика стримингов. Он обратил внимание на то, что в России средняя стоимость подписки на стриминг-сервис составляет всего 169 рублей в месяц, в то время как на территории других стран СНГ она может доходить до $4,99 (более 350 рублей). Росту цен на этом рынке, по его словам, мешает конкуренция локальных игроков с западными.