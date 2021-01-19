«Второстепенная, с манией величия»: украинцев возмутили слова депутата о русской культуре

Украинские пользователи Facebook раскритиковали публикацию депутата Рады от партии «Слуга народа» Дмитрия Гурина, назвавшего русскую культуру «второстепенной и региональной». В своем скандальном посте он также выразил мнение, что за всю историю русская литература имела всего лишь «пару коротких вспышек». Данная запись депутата была приурочена к случившемуся на прошлой неделе вступлению в силу новых положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ними вся сфера обслуживания в стране перешла на украинский.

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«Нет никакой проблемы в том, что русскоязычные дети будут учиться на украинском в школе и будут свободно владеть еще одним языком, — выразил мнение Гурин. — Нет никакой проблемы в том, что продавец в магазине обратится к покупателю на украинском.

Нет никакой проблемы в том, что дети будут знать мировую литературу вместо «великой русской», которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек (вторая половина 19 века и Серебряный век), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия».

По словам депутата, он также не видит проблемы в том, что украинские дети не будут смотреть «Иронию судьбы» с «больными отношениями между главными героями» и уезжать учиться в Европу, а не московские вузы.

«Нет никакой проблемы в том, что наши дети не будут понимать русскую пропаганду и будут уезжать учиться в вузы Польши и Германии, а не Москвы. Все это пойдет нам всем только на пользу», — заключил он.

Однако украинские пользователи с мнение депутата категорически не согласились.

«Так зачем вы запрещаете «второстепенную региональную культуру с манией величия», если ничего страшного в том, что дети не будут знакомы с ней?»; «Никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову и так далее, знают и любят. Их знали до перевода и экранизаций их произведений»; «Уважать надо и русский, и украинский язык. Русская культура — не региональная, а мировая. И никакой мании величия у нее нет, как нет и больных отношений у героев «Иронии судьбы». <...> [Необходимо] знать всю мировую культуру, выключая и русскую. Боюсь, что депутат отражает уровень интеллекта и души власти. Каковы эти качества, таково и качество, а также гуманизм принимаемых законов»;

«Передергивание немножко. Если вы рефреном повторяете «нет никакой проблемы», то это как раз означает, что проблема есть. Это как с кейсом, когда в названии государства есть слово «демократическая», то там есть проблемы с демократией»; «А слабо сделать так, чтобы наши дети не уезжали в Польшу и Германию, а учились, работали и жили в своей стране?»; «Ужас. И это депутат, позор такой власти», — возмутились они в комментариях.

С 16 января на территории Украины вступили в силу новые положения закона об украинском языке в качестве государственного, по которым все предприятия, учреждения и организации обязали осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском. Закон был подписан еще экс-президентом страны Петром Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский в свое время обещал пересмотреть инициативу, но так этого и не сделал.