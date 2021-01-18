Штурмовал Капитолий: лидер группы Iced Earth сдался полиции

ФБР заинтересовалось 52-летним Джоном Шаффером из-за снимка, на котором он находится в здании Капитолия в окружении других протестующих 6 января. Лидера группы Iced Earth объявили в розыск. В воскресенье, 17 января, артист самостоятельно сдался полиции штата Индиана, сообщает газета The Indianapolis Star.

«Джон Шаффер из Колумбуса (Индиана) задержан в связи с инцидентом 6 января в Капитолии США. Шафферу предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе — применения насилия в отношении полицейских в здании Капитолия», — говорится на странице подразделения ФБР в Индианаполисе в Twitter.

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Предполагается, что Шаффер вместе с другими протестующими распылял газ из баллончиков против медведей в стражей порядка. Пока неизвестно, что еще вменяют гитаристу. Министерство юстиции США опубликовало список обвиняемых в штурме Капитолия 6 января на своем сайте, но Шаффера среди них нет.

Примечательно, что вокалист основанной Шаффером группы Iced Earth Стюарт Блок осудил действия коллеги.

«Я категорически не поддерживаю беспорядки и любые акты насилия, к которым были причастны бунтовщики 6 января в здании Капитолия США. Говоря от лица группы, мы надеемся, что все причастные в тот день будут привлечены к ответственности и ответят за свои действия», — написал Блок на своей странице в Facebook.

Этот пост также распространили другие участники Iced Earth. Сам Шаффер никак не комментировал свое участие в штурме Капитолия.

Шаффер — давний сторонник Дональда Трампа. Ранее он посещал митинги в его поддержку, а также участвовал в радиошоу Infowars «главного конспиролога Америки» Алекса Джонса, известного крайне правой позицией. В одном из выпусков Шаффер утверждал, что теневая преступная организация из Европы пытается управлять «мировым правительством в соответствии с коммунистической повесткой». Музыкант заявил, что американцы готовы к кровопролитию, чтобы предотвратить это.

Кроме того, на фотографии из Капитолия Шаффер запечатлен в кепке организации Oath Keepers. Ее члены называют себя ополченцами, поддерживают Трампа и обязуются «охранять Америку от внешних и внутренних врагов».

В биографии Шаффера, опубликованной на официальном сайте Iced Earth, говорится, что музыкант противостоит «любой тирании», а его основное хобби — изучение истории и текущих событий. Шаффер основал группу в 1985 году. По сей день он является ее единственным бессменным участником.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.