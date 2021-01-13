«Они зарабатывают, а я на «Ладе»: автор хита «Путин — молодец» об иске против рэперов и Первого

Если вы пользователь русскоязычного TikTok, то, вероятно, не раз натыкались на ролики с песней »Владимир Путин — молодец». Ближе к концу 2020 года трек завирусился в сервисе коротких видео, его задействовали многие топовые тиктокеры, включая Даню Милохина, Валю Карнавал, Аню Покров, Егора Шипа, Катю Адушкину, а также рэпера Егора Крида (который с недавних пор активно работает на TikTok-аудиторию).

Реклама

Оригинал песни еще летом 2014 года выпустил казанский тамада Олег Лихачев. На волне возникшего хайпа его клип-ода президенту набрал на YouTube более 2,2 млн просмотров. Однако именно в TikTok большей популярности достиг не первоисточник композиции, а его хендмэйдовый ремейк-фит с Моргенштерном.

В нем были всего две строчки («Наш президент страну поднял, // И самый новый «мерин» забрал»), по одной соответственно из сочинения Лихачева и трека Моргенштерна «Новый мерин».

Незадолго до Нового года тамада подал иск по факту нарушения авторских прав против уфимского рэпера и Крида. Не обошел он вниманием и ведущего Владимира Соловьева, который еще в 2015-м включил песню в эфире своего шоу, попутно обвинив музыканта-любителя в том, что тот слишком глубоко «залез в задницу власти». А уже в начале 2021-го Лихачев решил судиться с Первым каналом. Оказалось, что несколько лет назад его композиции были воспроизведены в программах «КВН» и «МаксимМаксим» пародиста Максима Галкина — тоже без предварительного согласования с правообладателем.

Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Лихачева Игорь Миленный, от вещателя шоумен из Казани «хочет получить законно положенные ему денежные средства».

«Согласно иску, Первый канал использовал его композиции, которые защищены авторским правом и которые они не имели права использовать без действующего согласования с Лихачевым. Первый канал в своих программах использовал эти песни в коммерческих целях, для получения прибыли. А по российскому законодательству, чтобы использовать песни в коммерческих целях, они были обязаны согласовать данный вопрос с автором песен, их правообладателем. Но Первый канал этого не сделал, самовольно использовав композиции, что, мы считаем, нарушает права Лихачева и его законные интересы», — объяснил юрист.

Говоря о предыдущих исках шоумена, Миленный уточнил, что они поступили в суд только в конце декабря — начале январе, поскольку «были отправлены по «Почте России». «Соответственно — они, скорее всего, будут приняты к производству только к концу января или к началу февраля. Сейчас все находится на ранней стадии», — добавил адвокат.

Также он подчеркнул, что прогнозирует положительный исход по судебным обращениям Лихачева, но в данных делах «может многое случиться, что сложно прогнозировать и ожидать».

Сам Лихачев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что решил обратиться в суд по поводу нарушения представителями шоу-бизнеса и телевидения авторских прав из-за финансовых трудностей, а также с целью восстановления авторского самолюбия.

«Эта гениальная идея меня осенила в октябре [2020 года] — восстановить справедливость относительно моих авторских прав. Потому что, во-первых, жизнь в России непростая: очень много финансовых проблем и трудностей, включая алименты, квартплату, — пояснил тамада, добавив, что в настоящее время снимает комнату в Москве, пытаясь раскрутиться как «звезда российской эстрады». — Во-вторых, мне стало обидно, что пользуются моей вещью, не спрашивая разрешения у меня, зарабатывают на мне деньги, а я езжу на LADA Kalina. Хотя по сути за такой хит должен получать нормальные авторские деньги. И все же здесь дело не только в деньгах, но и в справедливости. Мое авторское самолюбие задето».

По словам шоумена, в свое время он успел побывать «героем девяти федеральных шоу», был депутатом, а также является рекордсменом Книги рекордов России. На сайте Книги рекордов действительно есть задокументированное достижение Лихачева — «наибольшее количество зачислений на первый курс в средне-специальные и высшие учебные заведения». Отмечается, что мужчина «в течение девяти лет поступал и был зачислен на обучение в различные учебные заведения».

Согласно Лихачеву, он не собирается подавать иски против менее популярных пользователей TikTok, использовавших его песню в своих видео.

«Это абсурд — подавать на своего слушателя в суд. <...> Я не буду обращаться с исками против тех тысяч пользователей, выложивших мою песню в различных формах. <...> Подаю только на этих конкретных представителей российской эстрады, которые, будучи в звездном статусе, используют мою композицию в коммерческих целях, не указав авторство, и зарабатывают на этом деньги», — объяснил тамада.

Как рассказал шоумен, изначально его песня о Путине, выпущенная летом 2014-го, была искренней одой президенту, но сейчас лично для него носит более ироничный характер:

«До 2016 года включительно песня носила политический характер. Тогда я искренне поддерживал президента, наслушавшись новостей, Соловьева и так далее. Но сейчас эта песня — TikTok, юмор и своего рода нравственный маяк для ее персонажа. Хочу, чтобы он соответствовал содержанию моей песни. <...> Для меня эта песня сейчас дорога именно как хит. Я ее очень люблю и ценю, но с точки зрения содержания она для меня существует в ироничном контексте».

Лихачев также объяснил, почему даже сейчас, когда трек о Путине носит статус вирусного, к нему не обращаются с просьбой исполнить композицию на различных мероприятиях. Кроме того, он заверил, что на его карьеру популярность песни практически не повлияла.

«Мне кажется, в нашей стране немножечко боятся не то чтобы ругать Путина, но и хвалить тоже. Поэтому практически никогда и никуда меня не приглашали, [чтобы исполнить эту песню]. Единственное: в 2016 году пригласили в Дом правительства Москвы на Арбате, где я заработал тогда 25 тыс. рублей. И, что самое интересное, мне аплодировали, — поделился он. — Нет, количество заказов не увеличилось. На карьеру песня не влияет абсолютно. Разве что имя в прессе немного помелькало».

В заключение Лихачев отметил, что обращался к Моргенштерну с предложением официально перезаписать «Путина-молодца», однако рэпер его проигнорировал:

«Если бы я эту песню исполнил, к примеру, с Моргенштерном в какой-то современной обработке, это было бы интереснее. Я пытался предложить ему сделать совместный трек. Но он проигнорировал — и любой фит с ним вообще».

«Газета.Ru» также обратилась за комментариями по поводу иска к Первому каналу, однако вещатель на запрос не ответил. В свою очередь Соловьев иронично уточнил, заплатил ли Лихачев авторские самому Путину, чтобы использовать его имя в композиции.