«Умрет тяжело»: Брюса Уиллиса осудили за отказ надеть маску в аптеке

Голливудский актер Брюс Уиллис был выставлен из лос-анджелесской аптеки за отказ надеть маску, пишет портал Page Six. По словам очевидца, на шее 65-летнего «Крепкого орешка» была бандана, которую он мог надеть на лицо, но для актера этот момент оказался принципиальным и он вышел из магазина, не совершив покупки. Отмечается, что округ Лос-Анджелеса стал эпицентром коронавируса в Калифорнии, где количество смертей от COVID-19 уже превысило десять тысяч.

Из-за своего поведения ветеран боевиков стал объектом осуждения и насмешек в сети.

Так, пользователи Twitter сострили, основываясь на оригинальном названии главного в карьере Уиллиса фильма «Крепкий орешек», что ему наконец-то представилась возможность «умереть тяжело» (в оригинале название фильма звучит как «Die Hard»). Так же было озвучено мнение, что Джон Макклейн (главный герой франшизы) надел бы маску на месте Уиллиса.

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Вместе с тем некоторые пользователи выразили мнение, что Уиллис имеет право делать то, что он хочет. В ответ на это другие участники дискуссии попросили не забывать, что актер очень богат и, в отличие от среднего американца, у него есть возможность получить лучшее медицинское обслуживание. Участники беседы пришли к единодушному выводу, что личная свобода одних не должна губить здоровье других.

Среди возмущенных поведением Уиллиса были также американский актер и музыкант Дилан Миннетт и звезда реалити-шоу «Холмы» Спенсер Прэтт.

Стоит отметить, что многие были удивлены отказом звезды носить маску, учитывая тот факт, что ранее его семья громко заявляла о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса.

В октябре жена актера Эмма Хеминг Уиллис поделилась в Instagram фотографией себя, Брюса и их двух дочерей в масках.

«Я ношу маску, чтобы защитить себя, свою семью и вас. Да, это раздражает, но какие еще варианты? Немного. Так что я пойду вымою руки и продолжу соблюдать социальную дистанцию, а когда не смогу — я буду в маске.» — указала она в подписи, завершив свое послание хэштегом «надень эту чертову маску».

В декабре прошлого года другой голливудский титан Том Круз обрушился с угрозами на членов съемочной команды фильма «Миссия невыполнима 7» за нарушение социальной дистанции. В своей речи актер напомнил, что тысячи работников киноиндустрии потеряли работу из-за пандемии.

«Мы золотой стандарт. В Голливуде вернулись к работе и сейчас снимают фильмы из-за нас. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем, — сказал Круз. — Я на телефоне с каждой [чертовой] студией, страховой компанией, продюсерами. Все они надеются на нас».

На попытку сотрудников извиниться Круз посоветовал им обратиться к людям, которые остались без средств к существованию.

«Никаких извинений. Вы можете извиниться перед людьми, которые теряют свои дома, потому что наша киноиндустрия прекратила работу. Они не положат им еду на стол и не оплатят обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь, о будущем этой чертовой индустрии! Мне не нужны ваши извинения! Ясно?» — отрезал он.

Не выбирая выражений, Круз заверил, что уволит каждого, кто нарушит правила безопасности.

«Мы не закроем этот чертов фильм. Вам понятно? Если я увижу это снова, вы, [черт возьми], уволены! <...> Мы создаем тысячи рабочих мест, подонки. Вы понимаете свою ответственность? Я больше не хочу видеть ничего подобного. Никогда!» — заключил актер.