Премьеры недели: «Чудо-женщина», Милла Йовович, Нагиев и Лавкрафт

«Чудо-женщина: 1984» («Wonder Woman 1984»), реж. Пэтти Дженкинс

Самой громкой премьерой этого уикенда в российском прокате станет новый проект киновселенной DC «Чудо-женщина: 1984». На этот раз героиня Галь Гадот предстанет в качестве сотрудницы музея, совершающей свои подвиги под прикрытием. Появление в музее артефакта привлекает внимание крупного бизнесмена, который хочет использовать его в своих целях. Несмотря на негативные отзывы критиков, отметивших ослабление феминистической оптики, создатели фильма выдвинули его на соискание премии «Оскар» во всех категориях.

«Охотник на монстров» («Monster Hunter»), реж. Пол У. С. Андерсон

После завершения киноэпопеи по мотивам игры «Обитель зла» режиссер Пол У. С. Андерсон взялся за новую экранизацию популярной видеоигры. На это раз в прокат выходит боевик с Миллой Йовович в главной роли «Охотник на монстров». В отличие от вымышленного Ракун-сити, где разворачивались события прошлой франшизы, действие нового фильма супружеской пары было перенесено в параллельный мир. Оказавшись среди его монструозных и чудовищных обитателей, отряду бойцов из нашей реальности придется забыть о старых методах борьбы и объединиться с новыми союзниками, чтобы выжить.

«Не лечи меня», реж. Миша Маралес

Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко и Дмитрий Нагиев сыграли в фильме Миши Маралеса «Не лечи меня». Его главный герой хирург постоянно сталкивается с неожиданными проблемами из-за своего желания помогать окружающим. За такое желание ему постоянно приходится платить – своими деньгами, семейным статусом и даже законопослушностью.

«Заклятье: Другая сторона» («Andra sidan »), реж. Торд Даниэльссон и Оскар Мелландер

Единственным хоррором этой недели станет шведский фильм «Заклятье: Другая сторона» от режиссеров Торда Даниэльссона и Оскара Мелландера. Пока отец уехал по делам в командировку, его семилетний сын находит себе друга — мальчика «с другой стороны». Он рассказывает о страшном Существе из подвала. После исчезновения ребенка его мачехе приходится забыть об испуге и дотянуться до потустороннего мира, чтобы снять заклятье.

«Говард и Подводное королевство» («Howard Lovecraft & the Undersea Kingdom»), реж. Шон Патрик О'Рейли

Главной анимационной премьерой недели станет вторая часть канадского мультфильма о приключениях юного классика литературы ужаса Говарда Лавкрафта «Говард и Подводное королевство». Вернувшись из путешествия по ледяному королевству, Лавкрафт обнаружил, что его родные земли находятся под воздействием заклинания. Чтобы спасти своих близких, ему придется отправиться в подводный мир и побороться там со своим давним врагом.

Главные роли в канадском триллере «Контроль» сыграли Кристина Риччи и Джон Кьюсак. Супруга успешного бизнесмена страдает от биполярного расстройства после смерти ребенка из-за вторжения банды преступников в их дом. Чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний, они переезжают в многоэтажный дом с новейшей «умной» системой безопасности. Однако вскоре из-за странных событий в этом доме женщине приходится обратиться к услугам журналиста из отдела расследований.

«Обыкновенная страсть» («Passion simple»), реж. Даниэль Арбид

Скандальная звезда российского балета Сергей Полунин снялся вместе с Летицией Дош в фильме постановщицы Даниель Арбид по роману Анни Эрно «Обыкновенная страсть». Главная героиня Элен влюбляется в дипломата Александра из России. Она страстно ждет каждой встречи с ним, однако в какой-то момент их связь резко и без объяснений обрывается.