«Держим связь»: у Лии Ахеджаковой подтвердили коронавирус

Информация о госпитализации народной артистки России Лии Ахеджаковой появилась в субботу, 9 января. По словам представителей актрисы, 82-летняя артистка чувствует себя хорошо, и ей предстоит пройти курс лечения в больнице.

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Информацию также подтвердили в театре «Современник». Директор учреждения Игорь Попов сообщи РИА «Новости», что актриса действительно находится в медучреждении, но состояние у нее не тяжелое.

Сама Ахеджакова в беседе с «Подъемом» опровергла эту информацию. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», — заявила артистка.

Однако многие источники уже подтвердили госпитализацию актрисы.

Ее продюсер Эфим Спектор сообщил, что Ахеджаковой диагностировали коронавирус еще несколько дней назад.

«Она уже три дня находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Как она себя чувствует? Ну как, она болеет. Она не в реанимации, она в обычной палате», — приводит слова Спектора РБК.

Он также сообщил, что реанимация актрисе не требуется и она лежит не в специализированном госпитале в Коммунарке, а в обычной городской больнице. Ей назначено лечение антибиотиками, рассказал Спектор в беседе с kp.ru.

«Она в сознании. Постоянно держим связь», — подчеркнул продюсер.

Карьера Лии Ахеджаковой насчитывает уже 60 лет. С 1961 года она работала в московском ТЮЗе, а в 1977 году перешла в театр «Современник», где работает до сих пор.

Профессиональное признание пришло к актрисе в 1973 году после дебюта в фильме «Ищу человека». Широкую известность у зрителя Ахеджакова получила после премьеры «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова. С тех пор она снялась в нескольких его фильмах. За роль в картине «Небеса обетованные» Ахеджакова получила премию «Ника».

После наступления Нового года стало известно об обнаружении коронавируса у Олега Басилашвили. Он был госпитализирован в петербургскую больницу. Инфекцией также заразились его жена и дочь Ксения. Последняя подтвердила информацию, но отметила, что серьезных ухудшений в состоянии здоровья народного артиста страны нет.

«Он госпитализирован с коронавирусом, учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться. Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений», — сказала Ксения Басилашвили телеканалу НТВ.

Коллега Басилашвили, которая работает с ним в Большом драматическом театре, Алиса Фрейндлих несколькими днями ранее также была госпитализирована с COVID-19.

Источник сайта kp.ru говорил, что Фрейндлих была госпитализирована за неделю до того, как об этом стало известно. По его словам, она находится в реанимации, а вирус дал тяжелые осложнения на легкие. Он отметил, что врачи избегают конкретных прогнозов о состоянии актрисы.

В начале октября 2020 года руководство БДТ перенесло премьеру спектакля «Джульетта». Причиной стал коронавирус, диагностированный у одного из актеров, занятых в представлении. В театре подчеркнули, что уделяют повышенное внимание безопасности и здоровью зрителей и сотрудников.

Позднее в том же месяце еще два актера БДТ сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого были перенесены три спектакля, которые должны были пройти в декабре.

В пятницу, 8 января, в БДТ сообщили о состоянии звезд театра.

«Состояние стабильное у обоих. Мы рассчитываем, что Олег Валерианович в ближайшее время будет выписан домой, у Алисы Бруновны врачи отмечают постепенное улучшение», - сказали в театре.

Уже сегодня Басилашвили был выписан из больницы, и он проходит лечение на дому, сообщает ТАСС.