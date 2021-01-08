«Нет оправдания»: грузинская балерина подверглась критике за работу в России

Нино Ананиашвили подчеркнула, что официального назначения на должность еще не было. В январе балерина встретится с труппой Новосибирского театра оперы и балета.

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«Если учесть значение балета для этой страны, начиная еще с советских времен, и то, что Россия с этой точки зрения одна из ведущих стран в мире, если не первая, то это назначение имеет большое значение в моей карьере», — рассказала Ананиашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Балерина займется разработкой плана развития труппы и репертуаром. По ее словам, ее несколько раз приглашали на эту должность, но она отказывалась. В итоге Ананиашвили согласилась из-за того, что в новосибирском театре проводится по 25 спектаклей в месяц, тогда как в Грузии и в других странах театры закрыты из-за пандемии. При этом балерина руководит государственным балетом Грузии с 2004 года. Уходить с поста она не планирует.

«У балетных артистов в Тбилиси возникли большие проблемы. В марте будет уже год, как мы закрыты и все еще не знаем, откроемся или нет. У нас отменились семь гастрольных поездок. Все постановки были перенесены на будущий год, но и тут нет ясности. Мы также не знаем, какие нас ждут финансовые проблемы, но понятно, что они будут», — поделилась артистка.

По словам Ананиашвили, с ее приходом российский и грузинский театры будут сотрудничать. В пресс-службе новосибирского театра «Газете.Ru» не стали раскрывать никаких подробностей.

Тем временем с критикой Ананиашвили выступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Балерину с политиком связывают теплые отношения: она — крестная мать одного из его сыновей. Кроме того, ее муж, бывший министр иностранных дел, Григола Вашадзе до недавнего времени был председателем партии Саакашвили.

«Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», — приводит слова Саакашвили издание «Взгляд». Политик провел параллели между решением Ананиашвили и тем, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился работать в «Газпроме». Он также заявил, что большая часть Грузии «оккупирована Россией».

В 2008 году между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт, по итогам которого Кремль признал независимыми Абхазию и Южную Осетию. Тбилиси называет эти территории оккупированными.

Сама Ананиашвили в интервью предупредила, что готова к нападкам со стороны соотечественников.

«Да, я ожидаю, что это решение будут критиковать, но я не меняю своих политических взглядов независимо от того, буду я здесь или там. Я часто говорю об этом. За 15 лет я не провела в России ни одного представления, всегда отказывалась. Однако все это сейчас я рассматриваю за пределами политической ситуации. Знаю, что меня будут критиковать, однако я танцевала в России, была российской балериной и из-за этого моя любовь к Грузии не уменьшилась», — пояснила она.

Балерина рассказала, что ее муж Вашадзе также не обрадовался ее сотрудничеству с российским театром. Однако, по словам артистки, она пошла на это ради Грузии.

«Это моя жизнь сегодня, моя сфера, профессия и искусство. И этой профессией я хочу сделать как можно больше для нашей страны», — добавила Ананиашвили.