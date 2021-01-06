Кендрик Ламар, Адель и три альбома The Cure: чего ждать от музыки в новом году

Канье Уэст — «Donda»

Либо новый альбом Канье выйдет в январе, либо он опять его перенесет (изначально релиз был запланирован на 24 июля 2020 года). По словам менеджера рэпера, «Donda» — одна из его лучших работ. Пластинка названа в честь матери Уэста и спродюсирована Dr. Dre. В сети уже есть слитый самим Канье трек-лист. Ждем фиты с Трэвисом Скоттом, Пушей Ти и Ty Dolla $ign.

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Дрейк точно выпустит «Certified Lover Boy»

Новый альбом Дрейка выйдет в январе, но пока без даты. По словам музыканта, «Certified Lover Boy» некоторым фанатам, вероятно, не понравится. То же самое было с «Views»: многие раскритиковали альбом, но до этой музыки, как оказалось, «нужно было дорасти».

close Музыкант Дрейк ($94 млн) Музыкант Дрейк ($94 млн) Steve Marcus/Reuters

Goat Girl—«On All Fours»

29 января герлз-бэнд Goat Girl вернется с новым альбомом «On All Fours». Уже можно послушать мрачную синти-поп композицию «Sad Cowboy» и громкий гитарный «The Crack».

Февраль — месяц релизов

5 февраля рэпер Слоутай (Slowthai) представит долгожданный второй альбом «Tyron» со Skepta, Асапом Роки и Домиником Файком на фитах, а рокеры Foo Fighters отметятся 10-й по счету пластинкой «Medicine at Midnight». В этом месяце также выйдут релизы London Grammar (12 февраля), Sia (12-го), Roosevelt (26-го) и, предположительно, Трэвиса Скотта.

Лана Дель Рей — «Chemtrails over the Country Club»

Любимая певица Брюса Спрингстина Лана Дель Рей выпустит в марте седьмой альбом «Chemtrails over the Country Club». Спродюсировал пластинку Джек Антонофф. С ним Лана попытается повторить успех «Norman Fucking Rockwell!»: в 2019-м музыкальное издание Pitchfork поставило альбому аж 9,4 балла из 10.

Возвращение Адель

Прошло уже пять лет с тех пор, как Адель возглавила мировые чарты с пластинкой «25». Четвертый альбом певицы, изначально намеченный на осень 2020-го, был отложен как минимум до 2021 года.

close SNL/YouTube

The Cure

В 2019 году The Cure объявили, что работают аж над тремя альбомами, но они так не вышли. «Поживем — увидим!» — ответил на вопрос NME Роберт Смит. Последний альбом группа выпустила аж в 2008 году.

St. Vincent

Музыка Стиви Уандера и Sly And The Family Stone, фильмы Джона Кассаветиса и «Таксист» — то, что вдохновило Энн Кларк (St. Vincent) на новый альбом, который точно выйдет в этом году. Спродюсировал Джек Антонофф.

Конфликт SZA с лейблом

В прошлом году SZA жаловалась, что глава лейбла TDE, среди участников которого Кендрик Ламар, Jay Rock, Ab-Soul и Schoolboy Q, отказывается выпускать ее новый альбом. Дебютник певицы «Ctrl» вышел в 2017 году и был тепло принят критиками и слушателями. Под конец 2020-го певица неожиданно вернулась с двумя новыми треками — остается верить, что отношения SZA с лейблом наладились и новая пластинка не за горами.

Фрэнк Оушен, Кендрик Ламар и Рианна опять ничего не выпустят. Или нет

В случае с этим трио остается только гадать. Кендрик Ламар потратил весь 2020-й на то, чтобы найти новый звук, и так ничего не выпустил. В этом году рэпер возглавит дублинский фестиваль Longitude — новый альбом это, конечно, не гарантирует, но шанс есть. В 2017-м за два дня до выступления на Coachella Ламар дропнул «DAMN».

close Кендрик Ламар Кендрик Ламар Simon Laessoee/Scanpix Denmark/Reuters

Что касается Фрэнка Оушена, то слухи о его предстоящем альбоме ходят с 2019 года. Ждали «регги будущего», хаус и даже техно. С выходом сингла «DHL» подсказки искали на обложке: артист был изображен в 13 разных позах, одна из которых иллюстрировала песню. Предполагалось, что Оушен выпустит 13-трековый релиз, но увы. В прошлом году из-за гибели младшего брата музыкант отменил выход нового сингла «Little Demon» на виниле. Поклонникам уже не терпится — и ждут они что-то не менее прекрасное, чем «Blonde».

Рианна же открыто троллит подписчиков в соцсетях. В прошлом году на многочисленные мольбы фанатов выпустить «R9» (кодовое название ее девятого альбома) певица заявила, что «случайно его потеряла». В 2021-м последнему релизу Рианны «ANTI» исполнится пять лет — и это отличная возможность отложить в сторону кисточки для своего бренда Fenty и выпустить пластинку.

Zavet, Face и Масло черного тмина

Рэперы Zavet и Face уже подтвердили, что выпустят в этом году по альбому. У Zavet это «Готика», у Face — «Искренний». Масло черного тмина новую пластинку не анонсировал, но, судя по всему, релиз состоится: в 2020-м режиссер Айсултан Сеитов снял Айдыну три клипа, которые, по его словам, завершают прошлый альбом и открывают новую главу.

close Рэпер Zavet Рэпер Zavet zavet/vk.com

Будущее концертов

2020-й год подарил нам виртуальные концерты: звезды выступали в своих гостиных, ванных комнатах и на кухнях. Дальше всех пошла Дуа Липа, собрав в пандемию на одной сцене Элтона Джона, Fka Twigs и Майли Сайрус. Ее платное онлайн-шоу «Студия 2054» посмотрели более 5 млн человек. Это новая реальность, и в 2021-м году такие выступления станут еще амбициознее. Что делать, если хочется послушать любимых музыкантов вживую? Одни предсказывают возвращение концертов лишь в 2022-2023 годах, другие, например организаторы «Гластонбери», уже объявили, что в этом году ни отменять, ни переносить фестиваль не планируют.

Звезды на экране

В этом году выйдет много музыкальных документалок: »Билли Айлиш: Мир немного размыт» Ар Джея Катлера, «Восхождение Рианны к славе» Питера Берга, «The Beatles: Get Back» Питера Джексона и разговор Пола Маккартни и Рика Рубина («Paul McCartney x Rick Rubin»), «The Velvet Underground» Тодда Хейнса и «Zappa» Алекса Уинтера — про лидера самой бескомпромиссной группы «The Mothers of Invention». Для хип-хоп-фанатов — фильмы «Hip Hop Uncovered» про Тупака и «Суперзлодей» про Текаши 6ix9ine.