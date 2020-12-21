«Называйте меня «ей»: комик Эдди Иззард определилась с гендером

Британский стендап-комик Эдди Иззард заявила об использовании по отношению к ней исключительно «женских» местоимений. Если раньше 58-летняя актриса называла себя «отчасти мужчиной, отчасти женщиной» и «лесбиянкой в мужском теле», то теперь она определилась со своим доминирующим гендером. Об этом комик сказала во время выступления на шоу «Художник года» на канале Sky Arts. В ходе мероприятия мастерам предлагается написать портреты трех известных людей, среди которых была Иззард.

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«Я стараюсь делать то, что считаю интересным, — цитирует ее Deadline. — Это первая программа, на которой я попросила называть меня «ей». Сейчас я переживаю небольшой переходный период».

Комик добавила, что ей было приятно сделать этот шаг. На сцене и за ее пределами Иззард известна тем, что носит макияж и наряды, которые традиционно считаются женскими. В прошлом она идентифицировала себя как трансгендера и стала лидером сообщества LGTBQ+, защищающего интересы сексуальных меньшинств.

«Я гендерфлюид, — сказала Иззард. — Просто сейчас я хочу базироваться на женском «режиме».

Актриса получила огромную поддержку в социальных сетях после раскрытия местоимений, которые следует использовать в ее адрес. Комик Шаппи Хорсанди восторженно отреагировала на эту новость в Twitter.

«Я не могу передать словами, что она значит для меня как комик. Она потрясла мое восприятие комедии, когда я была подростком, и позже. Она изменила все и идентифицировала себя. Я люблю ее, и сегодня я очень за нее рада», — написала Хорсанди.

В официальном Twitter-аккаунте кампании за права человека (Human Rights Campaign) появился пост с благодарностью Иззард за искренность и смелость.

«Спасибо за то, что позволила нам отправиться в это приключение с тобой, Эдди, и за то, что побудила других жить своей жизнью открыто и искренне», — говорится в сообщении.

В 2017 году комик рассказала в интервью Hollywood Reporter о трудностях, которые ей пришлось испытать из-за своих гендерных особенностей.

«Если вы выступаете как трансгендер, гей или лесбиянка, вы сталкиваетесь с жесткими обрядами посвящения и поисков. Это оскорбляет ваши чувства, потому что еще в 1985 году все говорили: «Нет, нет. Скрывайте это». Я просто думала, что все они ошибались. Мой начальный период — период унижения — был таким тяжелым. Но чем дальше я продолжала, тем становилось проще», — рассказала Иззард.

Актриса известна по многочисленным фильмам и сериалам, включая шоу FX «Богатые» с Минни Драйвер. Также Иззард появилась в фильмах «Двенадцать друзей Оушена» и «Тринадцать друзей Оушена». Недавно она озвучивала персонажей мультфильма «Эверест», мультсериала Netflix «Зеленые яйца с ветчиной» и радиоведущего в фильме «Песня имен». В числе лучших проектов с участием Иззард — фильмы «Потерянное Рождество», «Бархатная золотая жила», «Голос», «Через Вселенную», а также сериалы «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», «Ганнибал», «Хорошая жена», «Байки из склепа» и «Соединенные Штаты Тары».

Следующий год комик планирует начать с марафона «Бег ради надежды». В течение 31 дня она будет ежедневно заниматься на беговой дорожке и проведет 31 виртуальный стендап-концерт. Отдельные мини-марафоны будут посвящены разным странам, а каждое комедийное представление продлится в течение часа. Пожертвования, собранные в ходе онлайн-трансляций ивента, Иззард потратит на благотворительность.