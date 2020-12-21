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«Понтов больше, чем дел»: Пригожин оценил слова Шнурова о гонораре

Пригожин призвал Шнурова помочь артистам после слов о своем заработке

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что пандемия никак не повлияла ни на количество его новогодних корпоративов, ни на гонорар. «Газета.Ru» спросила продюсера Иосифа Пригожина и музыкальных промоутеров Сергея Лаврова и Табриза Шахиди, как обстоят дела в индустрии на их взгляд.
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Выступление Сергея Шнурова на частных мероприятиях обойдется в $150 тыс. По словам фронтмена группы «Ленинград», пандемия коронавируса никак не отразилась на его гонораре.

«Как стоило выступление $150 тыс., так и стоит. Никуда — ни влево, ни вправо. Ни на шаг», — рассказал Шнуров в интервью ТАСС.

Шнуров согласился с тем, что у его коллег по сцене количество корпоративов существенно снизилось, но заверил, что у него «все в порядке». «Моя норма — две корпоративки в месяц. Все», — уточнил он.

В мае 2020 года Шнуров в стихотворной форме высмеял продюсера Иосифа Пригожина — последний заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. В разговоре с «Газетой.Ru» Пригожин поздравил музыканта со стабильным заработком во время пандемии.

«Я рад за Сергея Шнурова, что у него есть столько работ, и что он может этим похвастаться. Что у него лично все хорошо, я даже не сомневаюсь», — сказал продюсер.

Тем не менее Пригожин напомнил, что «шоу-бизнес не ограничивается одним Сергеем Шнуровым». Продюсер уточнил, что говоря о проблемах индустрии, он имел в виду не только самих артистов.

«Музыкальная индустрия бедствует — 600 тыс. людей практически не работают. Это, в частности, представители звукового и светового оборудования. Люди не могу вернуть деньги за концерты. На заработки артистов это не влияет, — подчеркнул Пригожин. — Безусловно, частные заработки есть. Но у него [Шнурова] не может быть, как и у всех остальных, концертной деятельности».

По мнению Пригожина, раскрывать свои доходы за корпоративы в это непростое время — не совсем этично по отношению к другим музыкантам.

«Он как избалованный ребенок. Он хвастается, рассказывает всем о своих доходах. Если ты такой умный, то помоги индустрии. У него понтов больше, чем дел», — выразил мнение продюсер.

Пригожин также посетовал на отсутствие в России цеховой солидарности. «Все живут своей жизнью, никто никого не поддерживает. <...> Нет профсоюзов. Были два человека, которые могли бы объединить [артистов] — это Станислав Говорухин и Иосиф Кобзон. Я не предлагаю поставить себя на это место. Но я мог бы принести много пользы», — заключил он.

Промоутер и концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в разговоре с «Газетой. Ru» заявил, что из-за пандемии и связанных с ней ограничений, в том числе заполняемости залов не более чем на 50%, были отменены многие корпоративы популярных артистов. Комментируя стоимость частных выступлений Шнурова, Лавров усомнился в том, что спрос на них, как и прежде, высок.

«Он не врет. $150 тыс. как стоило, так и стоит. Другой разговор, что очередь за Шнуровым не выстроилась. У Пугачевой, например, [корпоратив] стоит 300 тыс. евро, но очереди небольшие», — сказал он.

По словам Лаврова, в 2019 году группа «Ленинград» заработала «несколько миллионов евро» благодаря стадионному туру. Шнуров не раскрывал свой заработок с прощального тура, однако признавался, что «все деньги, которые были у людей», они с коллективом «забрали».

По прогнозам промоутера, в следующем году Шнуров вряд ли соберет стадион, поскольку его рейтинг упал, в том числе из-за пресс-конференции с Владимиром Путиным 17 декабря. Артист спросил у президента, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах в США, и как простому человеку описывать жизнь в России без нецензурной лексики. В сети многим вопросы не понравились. С критикой Шнурова, в частности, выступил журналист Владимир Познер.

Кроме того, Лавров рассказал, сколько сейчас зарабатывают артисты на корпоративах.

«Есть звезды первой величины, например, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин. У них стоимость корпоративов обходится в 2-3 млн рублей. Есть звезды 80-х-90-х, например, Кай Метов, Шура, Виктор Салтыков, у них стоимость мероприятия держится на уровне 300-500 тыс., иногда 600 тыс. рублей в зависимости от даты. Одно дело в новогоднюю ночь выступать, другое дело — завтра», — поделился промоутер.

Владелец event-агентства «Империя Музыки» Табриз Шахиди в комментарии «Газете.Ru» также заметил, что выступления у Шнурова есть, «но их в 10 раз меньше, чем в декабре 2018-го».

«Даже в 2019-м их было меньше, потому что он по пятницам в декабре в «Голосе»», — уточнил Шахиди.

В своем Telegram-канале Tabriz I Empire Of Music промоутер поделился мнением относительно частных выступлений в пандемию. На его взгляд, в декабре 98% артистов лишатся до 80% доходов от корпоративов в этом году. В общей сложности исполнители потеряют от 5 до 80 млн рублей. Тем временем топ-50 артистов и ведущих смогут компенсировать часть расходов на содержание коллективов и менеджмента, отработав от двух до пяти корпоративов в декабре.

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