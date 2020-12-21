«Чистейший человек»: каким был создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский

О смерти сценариста Александра Курляндского, одного из создателей мультфильмов «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая», сообщил его друг Александр Лебедев, передает ТАСС.

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В настоящий момент причина смерти писателя не разглашается. О времени и месте похорон будет сообщено позднее.

Свои соболезнования в связи со смертью Курляндского в разговоре с «Газетой.Ru» выразил коллега Курляндского, соавтор «Ну, погоди!» Феликс Кандель.

«Я не очень в состоянии говорить… Знаете, мы дружили практически 60 лет. Года с 1960-го — 1961-го. Это был очень близкий друг. Я говорил с ним четыре дня назад. Я много раз бывал в Москве, и каждый раз мы с ним сидели, гуляли. Мне много лет уже. Я старше его и покойного Хайта, с которым мы делали «Ну, погоди!». Курляндский был чистейший человек. Я другого такого не знал. И это, конечно, трагедия. Извините, больше не могу», — сказал он.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала «Газете.Ru», что имя Курляндского «может появиться в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» и формат пока обсуждается».

«Александр Ефимович был выдающимся сценаристом, работы которого легли в основу многих эпохальных для киностудии «Союзмультфильм» произведений. У Курляндского было редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого уровня профессионализма. В ближайшее время мы примем решение о возможном формате упоминания Александра Ефимовича в новых сериях «Ну, погоди!», — сообщила Слащева.

Она назвала Курляндского «родоначальником современных анимационных сериалов, так как почти все его известные сценарии были написаны для многосерийных мульфильмов».

Слащева добавила, что прощание со сценаристом пройдет в среду, 23 декабря. «Союзмультфильм» предложил семье Курляндского помощь в организации похорон.

По словам художника («Следствие ведут Колобки», «Пластилиновая ворона», «Приключения капитана Врунгеля», «Симпсоны») и креативного продюсера студии «Союзмультфильм» Игоря Ковалева, за год до смерти Курляндский работал над новыми проектами.

«Я беседовал с ним год тому назад по телефону. Так как я работаю на «Союзмультфильме», мы говорили о новых сценариях. Разговор был не очень конкретный. Мы с ним давно не виделись, но активно встречались еще до моего отъезда в Америку. Это был конец 80-х годов», — вспомнил он.

Ковалев добавил, что речь шла о проектах для детей.

«Он мне говорил, что хочет новые книги делать, а не сценарии. Он что-то хотел писать для детей, но какие-то идеи были для сценариев. Он спрашивал меня, чем я занимаюсь, предлагал прислать мне новые идеи, может, я заинтересуюсь поставить по ним фильмы. Но, вы знаете, так и не случилось этого ничего», — сказал художник.

Он также отметил, что свое место в истории советской мультипликации Курляндскому помогло занять его чувство юмора.

«Оно было довольно сдержанное и очень своеобразное. Когда он шутил, всегда был под этим подтекст. Его юмор совершенно не был похож на юмор Успенского, Григория Остера. А если говорить о сценаристах российской анимации, то эти три фамилии я назвал бы прежде всего — Успенский, Курляндский, Остер. Та старая школа, которая началась, естественно, в Советском Союзе. Сейчас анимация, как и любое искусство, меняется. Не в плохую сторону, а просто становится другой», — добавил Ковалев.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве в семье инженеров. В 1961 году окончил факультет теплогазоснабжения и вентиляции Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. На втором курсе познакомился с Аркадием Хайтом, их сценарии к студенческим концертам стали пользоваться успехом. После гастролей в Ленинграде дуэт пригласили в эстрадную студию «Наш дом» театра МГУ. Один из руководителей студии Марк Розовский позвал Курляндского и Хайта на радио, сочинять тексты для передачи «Веселый спутник».

«Постепенно мы стали профессионализироваться, писали юморески, в Клуб «12 стульев», эстрадные программы, номера для дуэта Лившиц-Левенбук. И, однажды, были приглашены на Киностудию «Союзмультфильм». Привел нас Эдик Успенский, который там сотрудничал, он был нашим приятелем и соавтором. Там нас попросили придумать что-то смешное. Так и появился «Ну, погоди!», — вспоминал Курляндский.

Хотя наибольшую популярность ему принесла мультипликация, среди профессионалов он был известен также как писатель, драматург и автор сценариев к мультфильмам на «взрослые» темы.

Не избежал Курляндский и критики в свой адрес. Когда у зрителей появился доступ к западной анимации, «Ну, погоди!» стали сравнивать с «Томом и Джерри». В своих интервью Курляндский объяснял аналогии между этими проектами.

«Сходство можно объяснить тем, что мультфильм такого рода строятся по одному закону — соответственно и трюки будут вертеться вокруг одного и того же. Вопрос только в том, насколько они талантливо оформлены и смешно воплощены. Кто-то сказал, что вообще существует 17-20 драматургических ситуаций, а остальное — комбинации из них. Особенно в комедии: герой упал, герой пришел домой, а в шкафу кто-то прячется. Далее идут вариации на тему. И вопрос в том, насколько это изящно сделано», — говорил он.

Первая серия «Ну, погоди!» вышла в эфир в 1969 году. В конце 2019 года студия «Союзмультфильм» сообщила о планах по выпуску новых серий в честь 50-летия мультсериала. В октябре 2020 года стало известно, что премьера перезапуска мультсериала состоится под Новый год на сочинском горном курорте «Роза Хутор».