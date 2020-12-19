Наркотики, пропажи и 14 ножевых: от чего погибали звезды «Дома-2»

Кристина Калинина

Кристина Калинина пришла на проект в марте 2006 года с целью найти приемного отца для своей маленькой дочери, оставшейся под присмотром бабушки. Другие участницы «Дома-2» тут же осудили 22-летнюю девушку и объявили ей бойкот. Через две недели она покинула проект. После ухода Калинина впала в депрессию и начала злоупотреблять алкоголем. На фоне стресса она перестала есть и резко похудела. В 2007 году за неделю до 23-го дня рождения Калинина умерла от сердечной и почечной недостаточности.

close dom2.ru

Оксана Аплекаева

С момента убийства Оксаны Аплекаевой прошло уже двадцать лет, но преступника так не нашли. В 2005 году она покинула «Дом-2» и начала карьеру модели. В 2008-м 31-летняя Аплекаева работала на вечеринке столичного автосалона. Там она познакомилась с мужчиной, с которым уехала в неизвестном направлении. После этого девушка перестала выходить на связь. Родственники и друзья Аплекаевой обратились в правоохранительные органы. Ее тело было обнаружено дальнобойщиками на обочине трассы Москва — Рига спустя четыре дня после исчезновения. Экспертиза показала, что Аплекаеву задушили.

close dom2.ru

Оксана Корнева

Оксана «Кеша» Корнева пришла на телепроект в 2004 году к Маю Абрикосову. Участник не ответил ей взаимностью, и через 48 дней она покинула проект. Корнева погибла в ДТП в январе 2009 года. Девушка в компании двух молодых людей перебегала Садовое кольцо в неположенном месте, их сбил микроавтобус. От полученных травм друзья Корневой скончались на месте. Сама она была доставлена в реанимацию, но врачам не удалось ее спасти. Ей было 23 года.

close dom2.ru

Андрей Кадетов

На телестройке Андрей Кадетов продержался с апреля по ноябрь 2010 года — выяснилось, что мужчина был официально женат. Тогда ведущие поставили его перед выбором: развестись либо покинуть «Дом-2». Кадетов выбрал второе. Жизнь участника трагически оборвалась 24 декабря 2010 года. Он был убит во дворе своего дома, когда гулял с собакой. Преступник нанес Кадетову 14 ударов ножом. Раненого мужчину обнаружили продавцы из ближайшего супермаркета. Они вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть. Нападавшим оказался офицер МЧС. На допросе он рассказал, что Кадетов якобы изнасиловал его бывшую девушку.

close dom2.ru

Сделать карьеру в «Доме-2» Мария Политова пыталась трижды. Впервые она пришла на телешоу в 2006 году, но задержалась всего на месяц — по словам девушки, коллеги по «стройке» не поняли ее сложный внутренний мир. В последний раз Политова пришла строить любовь в 2010-м, но через двадцать дней ее выгнали за ворота. Девушка запомнилась как одна из самых ярких и загадочных участниц, чья смерть до сих пор вызывает много вопросов. В 2017 году ее тело с признаками обморожения было обнаружено волонтерами движения «Лиза Алерт» возле забора одного из дачных участков. Следствие установило, что незадолго до смерти Политова собиралась в Мурманскую область, где отбывает наказание ее экс-возлюбленный.

close dom2.ru

Анастасия Тарасюк

Еще одной бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Тарасюк не стало в июне 2018 года. Она выпала из окна одного из элитных жилых комплексов в Москве. Причину гибели 24-летней девушки выяснить не удалось. Бывший парень Тарасюк рассказывал, что у нее была депрессия, из-за чего она злоупотребляла алкоголем. Тарасюк продержалась на телестройке всего месяц и покинула проект в 2013 году.

close dom2.ru

Полина Лобанова пришла на телепроект в октябре 2017 года и пробыла там всего два месяца. В июле 2019 года девушку нашли мертвой в квартире ее друга. Следствие выяснило, что у Лобановой не выдержало сердце после приема наркотиков. За два дня до трагедии ей исполнилось 20 лет.