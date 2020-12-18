«Жестокий вирус»: умер первый советский каскадер Александр Массарский

«В ночь на 18 декабря на 93-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России по дзюдо, обладатель награды «золотой пояс дзюдоиста» Федерации дзюдо России Александр Самойлович Массарский», — сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

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Также о смерти Массарского сообщили близкие, имеющие доступ к его странице «Вконтакте». Они опубликовали портрет каскадера в черной раме и указали годы его жизни. Журналистка и подруга спортсмена Наталья Дроздова написала в соцсети, что причиной его смерти стали последствия коронавируса.

«Ужасная новость... Опять этот жестокий вирус забрал человека, который, мне казалось, будет всегда. Ведь в свои 92 он был настолько бодр, что мог дать фору любому из нас. Ночью в больнице умер Александр Самойлович Массарский. Еще одна легенда родилась для вечности», — говорится на странице Дроздовой.

Бывшая сотрудница «Ленфильма» Ирина Тарасова подтвердила, что легендарный каскадер скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19.

«Сколько знакомых уже убил ковид… С Александром Самойловичем мы работали на множестве фильмов! Многие его знают по фильму «Белое солнце пустыни», где Массарский дублировал [Павла] Луспекаева», — написала она в соцсетях.

Посты на странице Массарского в Facebook появлялись до 16 декабря. В одной из последних записей он высказал соболезнования родным актера Валентина Гафта.

«Не стало замечательного человека, актера, поэта Валентина Гафта. Я с ним снимался в фильме «Цемент», где я ставил трюковые сцены и в других фильмах. Помню наши беседы о кино и поэзии. Глубочайший эрудит. На снимке Людмила Зайцева, Я казак и Валентин Гафт», — подписал Массарский под фото с актерами.

Спортсмен родился 5 мая 1928 года в белорусском городе Городок. После войны Массарский пытался поступить в Ленинградский театральный институт, но не прошел и начал учиться на инженера. Боевые искусства были его главным увлечением, которое впоследствии переросло в тренерскую работу.

Дебют Массарского в кино случился в 1949 году, когда группу ленинградских самбистов пригласили на съемки фильма «Звезда» по повести Эммануила Казакевича. Там спортсмены продемонстрировали на камеру рукопашные схватки. Этот незаметный эпизод положил начало полувековой карьеры Массарского в трех сотнях фильмов. Он работал не только каскадером, но также режиссером трюковых моментов и оператором сложных эпизодов, включая подводные.

Поставленные Массарским сцены вошли в фильмы «Белое солнце пустыни», «Транссибирский экспресс», «Мертвый сезон», «Блокада» и «Стрелы Робин Гуда». Также его можно увидеть в эпизодах картин «Король Лир», «Человек-амфибия», «Тревожное воскресенье», «Найти и обезвредить», «Звезда пленительного счастья», «Два билета на дневной сеанс», «34-й скорый» и многих других. В титрах многих лент не указано имя человека, благодаря которому в русском языке появилось слово «каскадер».

Также Массарский написал более 150 научных работ и патентов на создание аппаратуры для подводной съемки фото и видео. Некоторые его изобретения до сих пор выпускаются на петербургском заводе ЛОМО.