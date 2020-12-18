«Да пребудет с тобой сила навсегда»: умер актер, сыгравший Бобу Фетта в «Звездных войнах»

В возрасте 75 лет умер британский актер Джереми Буллок, наиболее известный по роли охотника за головами Бобы Фетта в «Звездных войнах». Его не стало 17 декабря. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на агента артиста, он скончался в больнице из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, с которой Буллок прожил долгие годы.

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«У него была долгая и счастливая карьера, охватившая более 45 лет, — добавил представитель актера. — Он был предан жене, трем сыновьям и десяти внукам. Они будут ужасно по нему скучать».

Сменивший Буллока в роли Бобы Фетта в «Атаке клонов» Дэниэл Логан поблагодарил умершего коллегу за неоценимый опыт, которым тот поделился.

«Покойся с миром, легенда. Я никогда не забуду, чему ты меня научил. Буду любить тебя вечно, — написал он в Instagram. — Да пребудет с тобой сила навсегда».

Автор космической франшизы Джордж Лукас выразил мнение, что Буллок «привнес в образ Бобы Фетта идеальное сочетание тайны и угрозы».

«Джереми был настоящим джентльменом, который очень поддерживал «Звездные войны» и фанатов франшизы. Я крайне благодарен ему за вклад в сагу и ее наследие», — добавил кинематографист.

Сыгравший Люка Скайуокера в оригинальной трилогии Марк Хэмилл тоже назвал Буллока «типичным английским джентльменом», отметив его актерский талант, коммуникабельность и доброту.

«Джереми был добр со всеми, кому посчастливилось познакомиться или поработать с ним, — написал актер в Twitter. — Я буду скучать и так благодарен, что знал его».

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ — Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020

Наконец, в официальном Twitter-аккаунте «Звездных войн» авторы подчеркнули, что «незабываемое исполнение Буллоком роли Бобы Фетта очаровало публику с момента первого его появления в кадре».

«Буллока будут помнить не только за его культовое изображение легендарного персонажа, но также за теплоту и щедрость, которые стали неотъемлемой частью его богатого наследия», — отмечается в сообщении.

Jeremy Bulloch, whose unforgettable performance as notorious bounty hunter Boba Fett has captivated audiences since he first appeared in 1980's Star Wars: The Empire Strikes Back, has sadly passed away. pic.twitter.com/Wekhv3rxqN — Star Wars (@starwars) December 17, 2020

Джереми Буллок родился в Англии 16 февраля 1945 года. На экране он дебютировал в возрасте 12 лет, снявшись в рекламе хлопьев для завтрака. Его большая актерская карьера началась в 1960-м, когда он получил повторяющиеся роли в многосерийных шоу «Контратака!» и «Клетчатый флаг» — а спустя год в передаче «Билли Бантер из школы Грейфрайарс». На раннем этапе карьеры Буллок также снялся в двух сериях «Доктора Кто». В числе других знаменитых проектов, в которых отметился артист, — «Хоффман», «Мария — королева Шотландии», «О, счастливчик», «Шпион, который меня любил», «Робин из Шервуда», «Осьминожка», «Дети свинга» и «Аристократы».

При этом самой известной актерской работой Буллока стало его участие в «Звездных войнах». Артист появился в роли культового для франшизы персонажа Бобы Фетта в пятом и шестом эпизодах («Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая»). Кроме того, британец исполнил эпизодические роли в «Мести Ситхов», которая вышла на экраны в 2005 году.

Согласно воспоминаниям самого Буллока, на съемочную площадку «Звездных войн» он попал благодаря своему сводному брату Роберту Уоттсу, который был во франшизе продюсером. Утверждая артиста в проект, Лукас сказал ему: «Добро пожаловать на борт. Это небольшая роль, но я думаю, ты повеселишься».

Называя роль «небольшой», создатель саги, как оказалось ошибся, — Боба Фетт с годами стал одним из самых любимых фанатами персонажей.