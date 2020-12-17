Привет из 90-х: Ларс фон Триер снимет продолжение «Королевства»

Ларс фон Триер решил закончить историю сотрудников Королевского госпиталя Копенгагена в третьем и заключительном сезоне «Королевства». Премьера продолжения состоится в 2022 году на стриминговом сервисе Viaplay, передает Deadline. Также зрителям будут доступны все восемь отреставрированных серий из двух первых сезонов, которые выходили с 1994 по 1997 год.

Изначально режиссер планировал снять три сезона без больших перерывов между релизами. Одной из причин отказа от съемок стали смерти ключевых актеров проекта — Эрнста-Хьюго Ярегарда и Кирстен Рольффес.

Представители кинокомпании Триера Zentropa сообщили, что продолжение сериала объединит в себе знакомых и новых персонажей. Детали сюжета производители держат в секрете. Ожидается, что сериал затронет нераскрытые истории о больнице, а также возобновит старые конфликты между шведами и датчанами. Предварительное название третьего сезона — «The Kingdom Exodus» («Исход королевства»).

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Дистрибьютором сериала на зарубежных рынках станет TrustNordisk. Управляющий директор компании Сьюзан Вендт призналась, что команда воодушевлена сотрудничеством с Триером.

«Мы крайне взволнованы этой новостью и очень гордимся тем, что представляем сериал «Исход Королевства» одного из величайших режиссеров нашего времени. Благодаря этому объявлению зрители во всем мире могут ожидать не менее пяти совершенно новых эпизодов «Королевства» — одной из самых ярких и любимых работ Ларса фон Триера. Мы очень верим в этот проект и искренне надеемся, что в стенах Королевства снова возникнет что-то уникальное», — сказала Вендт.

Продюсер Луиза Вест добавила, что Zentropa также очень рада объявить о начале работы над финалом «Королевства».

«Больницы, ужасы, юмор и Ларс фон Триер — просто идеальное сочетание для сериала. С пятью новыми сериями «Исхода Королевства» весь сериал будет состоять из 13 эпизодов», — отметила продюсер.

В прошлом году Триер рассказывал о планах снять продолжение сериала в интервью Ксении Собчак. Чтобы записать беседу для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!», съемочная команда журналистки приезжала к режиссеру в Данию. Он пустил россиян в свой загородный коттедж, где Собчак заметила стену с записками и спросила, что там написано. В этот момент Триер впервые рассказал о подготовке продолжения «Королевства».

«Это отрывки сценария. Мне запрещено говорить о новой картине, но вам я скажу. Это будет финал «Королевства». Я подумал, что было бы неплохо снять маленький фильм, но он вырос в нечто большое», — поделился Триер.

Режиссер добавил, что на идею вернуться к проекту после огромного перерыва его вдохновил третий сезон сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Сюжет сериала Триера разворачивается в госпитале Riget, что в переводе с датского означает «королевство». Там происходят жуткие вещи: посетители слышат голос призрака убитой отцом девочки, каждую ночь появляется и исчезает машина-призрак «скорой помощи», женщина-нейрохирург беременеет от призрака, и ее плод развивается очень быстро. В каждой серии два посудомойщика с синдромом Дауна обсуждают произошедшее за день.

В 1995 году сериал принес Триеру приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Карловых Варах. Через девять лет Стивен Кинг написал 13-серийный мини-сериал, основанный на «Королевстве».