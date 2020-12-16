Работал с Серебренниковым, ставил «Доктора Гааза»: что известно о худруке Театра Виктюка

Нового художественного руководителя труппы Театра Романа Виктюка представил 16 декабря глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

«Принимая предложение, я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, созданный яркой уникальной личностью, и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время», — прокомментировал свое назначение Денис Азаров.

Режиссером театра по предложению Азарова назначен ученик Виктюка Дмитрий Бозин. Новоиспеченный худрук назвал его человеком, «тонко чувствующим эстетику и дух коллектива».

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«Мне интересен этот театр, мне интересны актеры, я жду начала нашей общей творческой жизни. И да, я волнуюсь, как волнуется, наверное, каждый, начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что все должно получиться», — добавил Азаров.

Денис Азаров — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. С 2005 по 2009 год он работал ассистентом режиссера и переводчиком в театре «Новая опера», где сотрудничал с Ахимом Фрайером, Серджио Морабито, Йосси Виллером, Элайджей Мошинским и Каспером Хольтеном.

В 2006-м Азаров стажировался как режиссер в Баденском государственном театре в немецком Карлсруе. В 2007 году он основал оперную студию «Московский молодежный оперный дом», где поставил спектакли «Иоланта», «Путешествие в Реймс», «Свадьба Фигаро» и «Дон Паскуале».

С 2007-го по 2010-й Азаров работал в московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Следующие два года режиссер трудился в Камерном музыкальном театре имени Б. Покровского, параллельно преподавая актерское мастерство в рамках молодежной программы Большого театра России.

В 2012 году Азаров сотрудничал с проектом «Платформа», где, в частности, представил мировую премьеру оперы Александра Маноцкова «Страсти по Никодиму». В 2013-м он стал резидентом экспериментальной программы «Blackbox» Центра имени Мейерхольда.

За свою карьеру Азаров работал в «Гоголь-центре», Центре драматургии и режиссуры, проекте «Открытая сцена», Театре им. Ермоловой, «Геликон-опере», культурном центре «Хитровка», Театре на Таганке и Первом академическом драматическом театре им. Ф. Волкова, новосибирских театрах «Старый дом» и «Красный факел».

В «Геликон-опере» Азаров провел мировую премьеру оперы Сергунина «Доктор Гааз», которая получила шесть номинаций на премию «Золотая маска», в том числе «лучшая работа режиссера в опере».

Он сотрудничал с Кириллом Серебренниковым: в качестве второго режиссера он участвовал в постановках его спектаклей «Золотой петушок» Римского-Корсакова в Большом театре и «Американская Лулу» Нойвирт в берлинском «Комише опер».

В мае 2020 года в Театре на Таганке состоялась премьера нового спектакля Азарова «Снегурочка».

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Ему было 84 года.