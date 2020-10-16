«Детей запугивали»: автор эротических романов арестован за педофилию

Писатель и журналист Дмитрий Стародубцев арестован по обвинению в растлении несовершеннолетней. Источник из Хорошевского суда Москвы сообщил, что 56-летний мужчина заключен под стражу на два месяца для выяснения обстоятельств.

Реклама

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник ТАСС, уточнив, что ему вменяется пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица»).

Писатель был арестован поздно вечером в четверг, 15 октября. Согласно источнику сайта kp.ru в правоохранительных органах, это не первое растление Стародубцевым ребенка. Собеседник предполагает, что при написании эротических произведений (таких, как роман «В поисках оргазма») он вдохновлялся педофилией.

«Расследование началось после обращения в полицию 23-летней жительницы Москвы. Она заявила, что 10 лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери Дмитрий Стародубцев. Тогда девочке было всего 13 лет», — сообщил источник.

Он добавил, что на протяжении нескольких лет писатель действовал не один, а с другом, чье имя правоохранительные органы не раскрывают. По версии источника, в течение нескольких лет двое мужчин заводили отношения с матерями-одиночками и завоевывали их доверие.

«В социальных сетях они искали женщин, которые одни воспитывают дочек школьного возраста. Знакомились, начинали совместную жизнь и занимались растлением детей», — утверждает инсайдер.

На сегодняшний день суд рассматривает только два эпизода уголовного дела. В действительности случаев растления может быть намного больше — по словам источника, подозреваемые оказывали психологическое воздействие на детей, пугая их последствиями.

«Детей запугивали, и они не рассказывали о случившемся мамам. Сейчас отрабатываются все контакты обвиняемых. Ведется поиск других пострадавших», — добавил инсайдер.

Во время заседания суда Стародубцев отрицал свою вину и назвал обвинения клеветой.

Согласно открытым источникам, писатель начал журналистскую карьеру в газете «Московский комсомолец» после службы в армии. В 1990-е годы он являлся одним из руководителей пиар-кампании первого президента РФ Бориса Ельцина. Затем Стародубцев ушел в бизнес и в 1994 году организовал первую в России сеть по продаже товаров из каталогов. Таким образом он стал одним из основоположников профессионального рекламного бизнеса в стране и учредил Ассоциацию рекламных агентств России. В 1997 году будущий писатель запустил один из первых в стране телемагазинов, а через несколько лет отдалился от бизнеса, посвятив себя творчеству.

Литературной деятельностью Стародубцев занимается с 2002 года. Его дебютной книгой стал роман «Шерас. Летопись Аффондатора. Книга первая. 103-106 годы», написанный в жанре боевой фантастики.

Настоящий успех пришел к Стародубцеву в марте 2009 года, когда его роман «Сильвин из Сильфона» попал в лонг-лист литературной премии «Национальный бестселлер». За всю свою карьеру автор написал восемь книг, включая эротическую новеллу «В поисках оргазма».