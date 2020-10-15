Скажи-ка, Джокер, ведь не даром: Хоакин Феникс сыграет Наполеона у Ридли Скотта

Звезда «Джокера» Хоакин Феникс сыграет французского императора и полководца Наполеона I Бонапарта в фильме Ридли Скотта, передает Deadline. Сценарий картины, которая выйдет под эгидой 20th Century Studios, напишет Дэвид Скарпа («Все деньги мира», «Последний замок»), тогда как продюсируют проект сам Скотт, а также Кевин Уолш («Манчестер у моря», «Женщина в огне»). В оригинале лента будет называться «Kitbag» (вещевой мешок») — как поясняет источник, название отсылает к поговорке «Вещмешок каждого солдата таит в себе генеральский посох».

Ожидается, что фильм будет представлять из себя «оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона, а также его стремительное и безжалостное восхождение к трону императора, рассматриваемое сквозь призму захватывающих и нередко изменчивых отношений с женой и единственной настоящей любовью Бонапарта — Жозефиной».

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Кроме того, проект ставит перед собой задачу «запечатлеть все знаменитые сражения Наполеона, его неумолимые амбиции, поразительный стратегический ум выдающегося полководца и военного провидца».

Согласно СМИ, съемки исторической картины начнутся после того, как режиссер завершит работу над фильмом об убийстве главы модного дома Gucci, главную роль в котором исполнит Леди Гага. Основой для него должна стать книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», которую для экрана адаптировал Роберто Бентивенья. Леди Гага здесь сыграет Патрицию Реджани, экс-жену наследника модной империи Маурицио Гуччи, которая после развода наняла для него киллера. Совокупный актерский состав проекта впечатляет — помимо суперзвезды поп-музыки (отлично проявившей себя в новом для себя качестве в «Звезда родилась»), в картине сыграют Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Адам Драйвер и Джаред Лето.

Известно, что Скотт, несмотря на пандемию коронавируса, планирует начать съемки ленты с Леди Гагой в марте следующего года. Проходить они будут на территории Италии.

Наполеон I Бонапарт (1769-1821) — один из самых знаменитых государственных деятелей в мировой истории. Он стал фактическим властителем Франции в 1799 году, а спустя пять лет был провозглашен императором. Благодаря успеху в так называемых Наполеоновских войнах его страна стала одной из главных держав континента. Однако поражение Франции в Отечественной войне 1812 года привело к последующему отречению Наполеона от престола (это случилось в 1814-м), после которого он отправился в ссылку на остров Эльба.

Хоакин Феникс, которому предстоит сыграть Бонапарта, наиболее известен по ролям в фильмах «Гладиатор» (режиссером которого, кстати, был Скотт), «Отель «Руанда», «Переступить черту», «Она», «Таинственный лес», «Иррациональный человек» и «Тебя никогда здесь не было». 45-летний актер четырежды номинировался на «Оскар» и в этом году наконец-то получил заветную статуэтку за перформанс в основанном на комиксах о Бэтмене триллере Тодда Филлипса.

Что касается 82-летнего Ридли Скотта, то он является автором таких фильмов, как «Чужой», «Гангстер», «Ганнибал», «Черный ястреб», «Марсианин», «Бегущий по лезвию» и «Совокупность лжи». На счету постановщика приз Каннского кинофестиваля и премия Британской академии.