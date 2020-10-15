«Сердце разбито»: Ice Cube назвали предателем из-за работы с Трампом

Американский рэпер Ice Cube (настоящее имя — О'Ши Джексон) ответил на критику, которая обрушилась на него в социальных сетях после того, как Катрина Пирсон, старший советник предвыборной кампании Дональда Трампа, поблагодарила его за работу с Белым домом над планом по поддержке темнокожего населения. Музыканта, в частности, обвинили в предательстве и переходе на «темную сторону», однако сам он пояснил, что положение афроамериканцев никогда не изменится, если позволять себе бойкотировать переговоры по важным вопросам с действующей властью.

«В Америке каждая сторона является темной для нас. Они [партии] будут для нас одинаковыми, пока что-то не изменят для нас. Все они лгут и мошенничают, но мы не можем себя позволить не вести переговоры с теми, кто находится у власти, иначе наше положение в этой стране никогда не изменится. Наше правосудие — двухпартийное», — парировал 51-летний уроженец Лос-Анджелеса.

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Сотрудничество Ice Cube с администрацией Трампа стало следствием опубликованного им ранее в этом году манифеста под названием «Контракт с Черной Америкой», в котором Джексон призвал власть совершить «всестороннее и тщательное переосмысление страны» ради достижение расовой справедливости. В документе предлагается целый пакет реформ — системы кредитования, судебная, тюремная, полицейская, финансовая и другие.

По словам самого музыканта, работать с ним по реализации «Контракта» изъявили желание и Демократическая партия, и представители Трампа, однако последние были готовы к сотрудничеству здесь и сейчас.

«Обе стороны связались со мной, — пояснил он. — Демократы заявили, что обратятся к «Контракту» после выборов. А кампания Трампа внесла некоторые коррективы в свой план после общения с нами по «Контракту».

Противники действующего президента США на фоне этих событий заподозрили Ice Cube в помощи Трампу перед грядущими выборами — якобы таким образом он отобрал часть голосов темнокожего населения у Джо Байдена, кандидата от Демократической партии.

«Трамп доказал, что он наш враг. <...> Как Ice Cube может не понимать, что его используют?»; «Я ознакомился с «Контрактом с Черной Америкой», и в плане Трампа нет ничего схожего с этим манифестом, абсолютно ничего»; «Мой хип-хоп-герой работает на «темную сторону». Я не чувствовал себя более опустошенным с тех пор, как ушел Коби (Брайант — легендарный баскетболист, погибший в начале этого года в авиакатастрофе вместе со своей дочерью; примечание «Газеты.Ru»). Это разбило мне сердце. Cube, я не уверен, что ты действительно понимаешь, насколько значим для нас твой голос», — писали разочарованные интернет-пользователи.

Примечательно, что в 2016 году, за несколько месяцев до победы Трампа на выборах президента США, Ice Cube заверял, что политик не дождется его поддержки: «Я никогда не поддержу такого ублюдка, как Дональд Трамп. Никогда». В то же время деловой партнер рэпера Джефф Кватинец в этом октябре заявил Deadline, что тот «не одобряет Трампа, но хочет, чтобы страна обратила взор на 450-летнюю историю угнетения темнокожих, и собирается поговорить по этому поводу со всеми, кто в состоянии помочь».

На днях хип-хоп-артист опубликовал видео, в котором признался, что у него нет доверия ни к одному из президентов США, включая бывших и нынешнего: «Ни один президент не поступил с нами правильно. Я никому из них не доверяю. Доверять любому из них наши надежды и мечты — так просто не работает. Мы должны заставить их делать то, что мы хотим».

Ice Cube является одной из легенд американского хип-хопа — всемирную известность он приобрел как участник группы N.W.A, куда также входили Dr. Dre и Eazy-E. Главные хиты коллектива — песни «Straight Outta Compton» и «Fuck tha Police», ставшая своеобразным гимном движения против насилия со стороны полиции в отношении афроамериканцев. Попутно рэпер добился определенных успехов на поприще кино. На его счету, в частности, роли в таких проектах, как «Ребята с улицы», «Три короля», «Пятница», «Мачо и ботан», «Ну что, приехали?» и другие. Кроме того, он несколько раз выступал режиссером («Стриптиз — клуб»), а также написал ряд сценариев («Дрянные промоутеры», «Все о Бенджаминах»).