«Кашель, адская ломота»: Асмус заболела COVID-19

Актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram о заражении коронавирусной инфекцией и попросила подписчиков соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии.

«В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими — температура выше 39°C. И ниже 37,7°C даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня еще жду врача, чтобы посмотреть динамику. Сейчас 37,9°C», — написала она.

Асмус пожелала всем здоровья и попросила соблюдать аккуратность.

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«Маски! Перчатки! Антисептики! Дистанция! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!» — обратилась она к подписчикам.

В комментариях к записи актрису поддержали коллеги. В частности, выздоровления Асмус пожелал Максим Виторган, сравнивший ее симптомы с тем, что он испытывал в феврале.

«Ровно по моему пути идешь. У меня точно так же было в феврале. Еще никаких тестов не было. Записали двусторонней пневмонией. Выздоравливай!» — написал он.

Теплые слова под записью актрисы оставила актриса Лиза Арзамасова. «Скорейшего выздоровления и восстановления», — пожелала она.

В снисходительно-успокаивающей манере обратился к ней и актер Денис Косяков.

«Ладно, ты молодая, здоровая, поправишься», — прокомментировал он запись Асмус.

Ранее Асмус уже жаловалась своим читателям на «высыпания», из-за которых ей пришлось отменить запланированные съемки.

«Здесь планировался текст про возобновление проекта, который мы начали снимать до пандемии. Но что-то пошло не так… Проснулась сегодня в 5 утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок. Все лицо, шею и спину адски высыпало. А для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей — это, мало сказать, катастрофа», — жаловалась она.

Тогда ее подписчики выразили беспокойство за состояние здоровья звезды и предупреждали о возможном заражении коронавирусом, а сама актриса обратила внимание, что это был второй раз за всю ее карьеру, когда из-за нее пришлось отменить рабочую смену.

В конце сентября Асмус писала, что находится в больнице, куда попала после того, как у нее пропал голос.

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки. А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется, и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля, и нагрузка на них дичайшая», — рассказывала она.

Актриса пояснила, что потеряла голос не из-за того, что «как-то не так кричала» на сцене, а из-за собственного графика, которым она себя «довела».

«Впервые, наверное, в голове мысль — что это все, конечно, того не стоило», — поделилась она с подписчиками.