Деньги на исходе: крупнейшая киносеть AMC может стать банкротом

Крупнейшая сеть кинотеатров AMC заявила о нехватке денежных накоплений, которые могут закончиться уже в конце этого года. Специалисты предупредили, что если в ближайшее время не произойдет массовое возвращение зрителей в кинотеатры, компании придется объявить себя банкротом. Об этом сообщает Variety.

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Сотрудники AMC отметили, что в 494 из 598 открывшихся в США кинотеатров посещаемость снизилась примерно на 85% по сравнению с докоронавирусным периодом. Кинотеатры главных рынков страны — Лос-Анджелеса и Нью-Йорка — все еще остаются закрытыми.

На посещаемость открытых в отдельных штатах заведений сети также влияет социальное дистанцирование, при котором зал заполняется людьми наполовину. Нехватка убедительных блокбастеров тоже наносит кинобизнесу урон: такие громкие премьеры, как «Не время умирать», «Душа» и другие откладываются на следующий год или переносятся на потоковые платформы. Студии считают, что при сохранении высокого уровня заражения коронавирусом в США и Европе выпускать дорогие фильмы невыгодно. Также они уверены, что при закрытых кинотеатрах в крупных городах выпускать высокобюджетные фильмы в прокат невозможно.

«С учетом сокращенного расписания фильмов на четвертый квартал, при отсутствии значительного увеличения посещаемости за счет текущих уровней или дополнительных источников доходов, при существующей скорости сжигания денежных средств компания ожидает, что существующие денежные ресурсы в значительной степени исчерпаются к концу 2020-го или началу 2021 года, — сообщили в AMC.

— После этого для выполнения своих обязательств по мере их погашения компании потребуются дополнительные источники доходов или повышение уровня посещаемости. Ожидается, что требуемые объемы дополнительных средств будут существенными».

За неделю до заявления AMC специалисты финансового медиахолдинга S&P Global подсчитали, что в течение следующих шести месяцев компания может исчерпать свои средства. В результате финансисты значительно снизили кредитный рейтинг компании. В настоящее время рыночная стоимость американского бизнеса AMC оценивается в $446 млн, что на 44% меньше прошлогоднего показателя.

Кинотеатральная сеть, получившая значительное количество заемных средств, сообщила, что изучает несколько вариантов для того, чтобы оставаться на плаву. К ним относятся формирование дополнительных долгов, изучение долевого финансирования, пересмотр условий арендной платы с арендодателями, продажа театров или других активов, а также изучение возможностей сотрудничества с другими предприятиями. По словам руководства AMC, в настоящее время сеть сжигает больше денег, чем зарабатывает, чтобы театры продолжали работать. В то же время в компании пока не могут назвать точную сумму средств, необходимых для сбора.

«Нет никаких гарантий, что способы оценки наших требований к ликвидности и будущего расхода денежных средств будут правильными, или что мы сможем достичь более нормализованных уровней посещаемости. Они должны быть существенно выше, чем сейчас, и наша способность к прогнозированию сомнительна из-за неизвестных масштабов и продолжительности пандемии COVID-19», — сказали в AMC.

Вторая по величине сеть кинотеатров в США Cineworld Group решила не работать в убыток, а временно закрыть сотни своих заведений из-за нехватки громких премьер и ограничительных мер. Исполнительный директор национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джон Фитиан рассказал в интервью NYT о последствиях переносов голливудских премьер.

«Если студии продолжат откладывать все свои релизы, кинотеатров просто не будет для этих отложенных премьер, — сказал специалист. — Они должны подумать, хотят ли они, чтобы театральная платформа в долгосрочной перспективе была им доступна. И я думаю, что так и есть, поскольку около 80% фильмов, которые были запланированы на карантинный период, были отложены для будущего кинопроката».

Он также заявил, что главной причиной переноса релизов является санкционированное правительством закрытие кинотеатров в штате Нью-Йорк, где из-за его размера и культурного влияния находится важнейший рынок кассовых сборов.