«Били в лицо»: бывшая участница «Дома-2» о насилии на съемках

Бывшая участница популярного шоу «Дом-2» Лера Фрост рассказала о подноготной проекта, в съемках которого она участвовала около года. Оценивая свой опыт, девушка сделала вывод, что «Дом-2» совершенно не подходит для адекватных людей. В настоящий момент девушка снимается в сериалах и работает телеведущей. Однако на нее до сих пор оказывает влияние факт участия в скандальном реалити-шоу. Лера согласна с тем, что это не самая достойная глава ее биографии, и признается, что вынесла из проекта только негативные впечатления.

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«Там насилие только поощряется. Когда ты бьешь женщин, орешь, истеришь. Там нет настоящих мужчин. У меня был случай, когда я на Сейшелах получила сотрясение мозга, — вспомнила Фрост в интервью для YouTube-канала «Точки Nad И».

— Подралась с одной девчонкой, а на меня налетел ее парень и ударил прямо в лицо. Сейчас стыдно о таком вспоминать. Все-таки когда живешь среди зверей, сам становишься немного диким».

В рамках проекта Фрост считалась самой настоящей звездой с максимально возможной зарплатой, однако даже это не удержало девушку на шоу. В какой-то момент она осознала, что просто переросла этот этап. Более того, съемочный процесс плохо сказывался на ее психологическом состоянии.

«Меня там все время пытались морально сломать. Они всегда так делают: если видят сильного человека, пытаются его надломить. Конечно, нервишки они мне там попортили знатно», — сетовала знаменитость.

Вместе с тем, Фрост все же благодарна этой «школе жизни», пройдя которую она стала только сильнее. В настоящее время девушка строит карьеру и не намерена останавливаться на достигнутом. Единственное, чего ей пока не удалось создать — крепкую и счастливую семью.

«Я понимаю, что морально готова к рождению детей. Я очень этого хочу, но рядом нет достойного мужчины. Конечно, есть мужчины, которые оказывают знаки внимания, но это все не то», — убеждена она.

Фрост известна своими многочисленными романами с очень обеспеченными мужчинами, однако все эти связи не привели ни к чему серьезному. При этом знаменитость уверена, что в современном мире женщине следует самой строить свою жизнь и карьеру, не рассчитывая на поддержку сильного пола. В будущем телезвезда собирается порадовать поклонников сразу несколькими творческими проектами.

Ранее ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина объяснила популярность телепроекта тем, что зрители любят «жесткач». Это заявление она сделала в ответ на обвинение подписчика в том, что шоу не транслирует ничего хорошего и самым лучшим было бы просто его закрыть.

«ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно», — цитирует ее слова портал «СтарХит».

Однако рейтинги «Дома-2» едва ли можно назвать высокими. С начала 2020 года по конец сентября шоу, по данным Mediascope, не было даже в топ-100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет.

Проблемы шоу подтверждает и недавнее решение создателей закрыть сразу два ответвления — «Спаси свою любовь» и «Остров любви».