«Лето'85» Озона, «Гипноз» Тодоровского и другие премьеры недели

«Лето'85» («Summer of 85»); Франсуа Озон

В основу драмы «Лето'85» Франсуа Озона лег роман британского писателя Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле». Сюжет ленты, вошедшей в программу отмененного Каннского кинофестиваля, сосредоточится на романтических отношениях двух молодых людей, 16-летнего Алексиса и 18-летнего Давида, которые знакомятся во время летнего отдыха в Нормандии. В фильме сыграли Феликс Лефевр, Бенжамен Вуазен, Валерия Бруни-Тедески и Мельвиль Пупо, известный по предыдущей работе Озона «По воле божьей». Самому режиссеру в 1985 году исполнилось 18 лет.

«Гипноз»; Валерий Тодоровский

В новом фильме Валерия Тодоровского («Одесса», «Оттепель») подросток Миша посещает сеансы гипноза у известного психотерапевта Волкова в надежде избавиться от лунатизма. Однако вместо исцеления он перестает отличать реальность от фантазии. В ленте снялись Максим Суханов, Глеб Калюжный, Полина Галкина, а в главной роли дебютировал Сергей Гиро.

«Ночной портье» («The Night Clerk»); Майкл Кристофер

23-летний портье Барт Бромли живет с синдромом Аспергера и учится говорить, наблюдая за людьми в отеле. В одну из ночных смен он становится свидетелем убийства одной из постоялец, а затем — ключевым подозреваемым. В главной роли — Тай Шеридан. Он же выступил со-продюсером «Ночного портье».

«Авангард: Арктические волки» («Vanguard»); Стэнли Тун

Постановщик Стэнли Тун представляет очередной фильм с его любимым актером Джеки Чаном в главной роли. Обещают много пушек и трюков — все это ради спасения похищенного наемниками бизнесмена.

«Все оттенки Токио» («Lost Girls & Love Hotels»); Уильям Олссон

«Все оттенки Токио» — мрачная баллада об американке (Александра Даддарио), которая влюбляется в японского гангстера. А дальше все идет ровно так, как завещал дедушка Фрейд: сексуальное влечение, которое рождает саморазрушение и смерть.

«Удалить историю» («Effacer l'historique»); Бенуа Делепин и Гюстав Керверн

Шантаж откровенными фотками, буллинг и погоня за рейтингами — эти и другие прелести цифровой эпохи в комедии «Удалить историю» Бенуа Делепина и Гюстава Керверна.

«Шесть минут до полуночи» («Six Minutes to Midnight»); Энди Годдард

Британская драма «Шесть минут до полуночи», основанная на реальных событиях, рассказывает о преподавателе английского языка в Союзе немецких девушек Томасе Миллере. Однажды он высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Автор ленты — Энди Годдард, снявший несколько эпизодов «Аббатство Даунтон».