Дивный новый мир: Disney реорганизуют под стриминг

Руководство The Walt Disney Company сообщило о планах по широкой структурной реорганизации своих развлекательных и медийных департаментов с прицелом на развитие своей стратегии D2C (производство, продвижение и продажа контента напрямую потребителю, без участия посредников), а также стримингового направления.

«Учитывая невероятный успех [стриминогового сервиса] Disney+ и наши планы по ускорению бизнеса в формате D2C, мы стратегически позиционируем нашу компанию с целью более эффективной поддержки стратегии роста и увеличения ценности акций.

Разделение создания контента и его распространения позволит нам быть более эффективными и быстрыми в производстве продукта, который хотят наши потребители в том виде, в котором им удобнее его получать», — заявил гендиректор компании Боб Чапек.

Реклама

СМИ обратили внимание, что в Disney приняли решение о реструктуризации с креном в сторону стриминговых сервисов всего лишь спустя год после запуска Disney+, где число подписчиков за это время достигло отметки в 60 млн пользователей.

Для достижения заявленной цели планируется создать отдел по распространению медиа- и развлекательного контента, сотрудники которого займутся вопросами монетизации и стриминговых операций. Возглавит отдел президент департамента потребительских товаров, игр и издательской деятельности Disney Карим Даниэль.

«Для меня честь возглавить эту новую организацию в столь ключевой и волнующий момент в истории нашей компании. И я благодарен Бобу за предоставленный шанс. Это потрясающая привилегия — работать в плотном формате с выдающейся и невероятно успешной командой лидеров компании по созданию контента, так как вместе мы преумножим уже достигнутые успехи в сфере D2C и распространения нашего наследия», — сказал Даниэль.

Новый отдел будет нести ответственность за составление финансовых отчетностей, распространение, операционные действия, продажи, рекламу, обработку данных и технологический функционал для производства контента Disney по всему миру, помимо внутреннего американского рынка.

Под руководством новой структуры студии Disney продолжат развивать и производить оригинальные шоу для таких стриминговых сервисов Disney, как Disney Plus, Hulu и ESPN Plus.

«Наши креативные команды будут сконцентрированы на том, что они делают лучше всего — на создании контента мирового уровня на базе франшиз — в то время как наша централизованная команда по глобальной дистрибьюции будет сфокусирована на передаче контента и его монетизации самым оптимальным образом на всех платформах», — отметил Чапек.

Производством контента для кино, обычного телевидения и стриминговых сервисов займутся студии, развлекательные департаменты и спортивные отделы, чью деятельность будут направлять Алан Хорн, Алан Бергман, Питер Райс и Джеймс Питаро.

Отдельно отмечается, что эффект от реорганизации ожидается в ближайшее время и уже в первом квартале фискального 2021 года финансовая отчетность Disney будет отталкиваться от обновленной структуры.