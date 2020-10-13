Черно-белый флаг США и молитва: Канье Уэст обратился к избирателям

Рэпер Канье Уэст в рамках очередного этапа своей предвыборной кампании выложил в социальных сетях ролик, в котором на фоне развевающегося черно-белого флага США обратился к избирателям. При этом некоторых интернет-пользователей, ознакомившихся с видео, возмутил тот факт, что музыкант во время записи явно читал с телесуфлера, даже не пытаясь это скрывать, а также не смотрел в камеру, словно говоря в «пустоту».

«Америка. Какая у нее судьба? Что будет лучше для нашей нации, наших людей? Что такое настоящая справедливость? Мы должны подумать обо всех этих вещах вместе», — начал Канье, после чего его лицо на экране сменили слоу-мо-кадры. Пока Уэст продолжал свою речь, под патетичную музыку в видео демонстрировались молящаяся перед ужином семья, пожарные за работой, священник, читающий Библию, играющие на улице беззаботные дети, завоевание космоса, живописные пейзажи и многое другое.

Внушительная часть обращения кандидата в президенты, что неудивительно, учитывая религиозность Канье, которая в последние годы стала лейтмотивом его творчества, публичных заявлений и жизни в целом, была уделена вопросу веры.

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«У нас должно быть видение. Мы, люди, возродим нашу приверженность вере, — пообещал хип-хоп-исполнитель. — То, что наша конституция называет «свободным исповеданием религии», включая, конечно, молитву. Через молитву можно восстановить веру. Мы, как народ, призваны к большей цели, чем мы сами. Мы не только маяки для мира, но и должны быть слугами друг другу, чтобы ободрять друг друга, помогать друг другу, чтобы поддерживать друг друга — наших соотечественников-американцев, чтобы все мы могли процветать вместе».

В заключение Уэст призвал избирателей «действовать согласно вере» и с «четким пониманием того, что они преследуют правильные цели и делают правильные вещи».

«Мы построим более сильную страну, создав более сильные семьи. Семьи — строительные блоки общества, нации, — заверил рэпер. — Обратившись к вере, мы станем именно такой нацией, которой нас хочет видеть Бог».

Обращение также появилось на недавно созданном Канье предвыборном сайте. На портале среди прочего есть президентская программа Уэста, состоящая из десяти пунктов. В ней, к примеру, говорится о намерении кандидата восстановить в стране веру, улучшить состояние национальной экономики, реструктуризировать систему образования, чтобы оно было доступно для наиболее уязвимых групп населения, реформировать правовую систему для обеспечения «подлинного правосудия» и добиться от полиции одинакового отношения ко всем американцам — вне зависимости от цвета кожи.

Кроме того, на предвыборном портале музыкант начал продажу мерча, приуроченного к гонке за пост президента Штатов: комплект из толстовки и кепки можно приобрести за $200, набор попроще — за $100. В СМИ сообщалось, что на этом Уэст заработал уже около $1 млн.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Соперниками Уэста будут действующий глава государства Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден. При этом сам Канье, как отмечают эксперты, не имеет даже математических шансов на успех, так как из-за позднего решения об участии в выборах не успел зарегистрироваться кандидатом в большинстве штатов. В американской прессе предполагают, что он выдвинулся в президенты лишь с той целью, чтобы отобрать голоса темнокожих у Байдена и тем самым помочь Трампу переизбраться на второй срок, — с текущим американским лидером у него куда более дружеские отношения, чем у большинства коллег. В свою очередь поклонники музыканта уверены, что таким образом он просто промотирует грядущий музыкальный релиз, тогда как инсайдеры в качестве одной из возможных причин выдвижения называют обострение у артиста биполярного расстройства.