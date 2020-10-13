«Слишком белая»: Галь Гадот обвинили в расизме из-за Клеопатры

Звезду «Чудо-женщины» Галь Гадот обвинили в расизме из-за роли Клеопатры в новом фильме Патти Дженкинс. По мнению пользователей Twitter, израильтянка не может играть царицу Египта, на ее место правильнее было бы пригласить темнокожую актрису. Вот лишь малая часть хейта, обрушившегося на Гадот в комментариях к анонсу:

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«Пожалуйста, откажись от этой роли. Это не Чудо-женщина, Русалочка или другой вымышленный персонаж. Несмотря на попытки Голливуда «обелить» исторические цветные фигуры, Клеопатра не была белой», «Ты не арабских кровей, можешь сыграть только рабыню», «Я думаю, она слишком белая для этой роли. Что дальше? Белый Мартин Лютер Кинг?»,

«Какой голливудский тупица подумал, что было бы хорошей идеей выбрать израильскую актрису на роль Клеопатры вместо потрясающей арабской актрисы, например Надин Нджейм? И позор тебе, Гадот. Твоя страна и так крадет арабские земли, а ты еще крадешь чужие роли в кино».

Другие пользователи Twitter посоветовали критикам открыть Google и прочитать о происхождении египетской царицы. Принято считать, что Клеопатра была гречанкой из династии Птолемеев и потомком Александра Македонского. Она умерла как минимум за 600 лет до того, как арабы впервые заселили и колонизировали Египет.

«Египтяне — не арабы, дурочка. Они были колонизированы арабами. Что касается Клеопатры, она не была ни арабкой, ни египтянкой. Может, хоть быстренько погуглишь, прежде чем писать твит?» — ответила одна из комментаторов.

В защиту Гадот журналист The Times Of Israel напомнил, что актриса принадлежит к группе евреев-ашкенази, а значит, не является белой. Гипотез о происхождении ашкенази много, в частности, генетики предполагают, что их предками были уроженцы Ближнего Востока.

Галь Гадот сообщила о получении роли Клеопатры в Twitter в воскресенье, 11 октября.

«Я люблю впутываться в новые приключения, с энтузиазмом приступаю к новым проектам и чувствую волнение, когда приходится воплощать интересные истории в жизнь. Я очень давно хотела рассказать историю Клеопатры и очень благодарна за эту первоклассную команду», — рассказала она.

Актриса призналась, что вдвойне рада поделиться такой новостью в Международный день девочек. Режиссером фильма выступила Патти Дженкинс, сценарий к нему напишет Лаэта Калогридис, известная по «Острову проклятых» Мартина Скорсезе.

«Мы объединились, чтобы впервые показать вам историю Клеопатры глазами трех женщин — как перед камерой, так и за ней, — добавила Гадот. — Мы надеемся, что женщины и девочки во всем мире, которые стремятся рассказывать истории от первого лица, никогда не откажутся от своей мечты и сделают так, чтобы их голоса были услышаны».

Ранее образ Клеопатры на экране воплощали француженка Клодетт Кольбер, англичанки Вивьен Ли и Элизабет Тейлор и итальянка Моника Беллуччи. Фильмы с участием этих актрис были сняты мужчинами.