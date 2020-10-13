«С ужасом засыпала»: Седокова рассказала о домогательствах в детстве

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова презентовала автобиографию под названием «Я сильная. Я справлюсь». Мероприятие по этому случаю прошло в Московском доме книги. 37-летняя знаменитость впервые поделилась шокирующими фактами своего детства, а также рассказала об абьюзивном поведении первого мужа — ныне покойного футболиста Валентина Белькевича.

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В интервью «Собеседнику» артистка призналась, что она родом из «очень порванной семьи».

«У моих родителей был самый жуткий и грязный развод, который только можно представить, — сказала она.

— Помню, как я стою в дверях, кричу: «Папа, не уходи!» А папа на меня не смотрит и уходит. Потом от мамы я постоянно слышала: «Твой папа – козел, он нас бросил». И я жила с этой болью, наверное, лет до 35. А папа ушел, когда мне было года четыре».

Со сцены певица зачитала фрагмент из книги, в котором содержался ужасающий эпизод из ее детства: «Когда мне было лет 8–9, к моей маме начал захаживать в гости дядя Сережа. У него была прекрасная семья — жена и две дочки. По воскресеньям днем они прогуливались по бульварам всей семьей, чинно держась за ручки. А вечерами дядя Сережа приходил к моей маме. Я вообще не обращала бы на него никакого внимания, если бы дядя Сережа ночами не приходил ко мне».

Согласно откровениям Седоковой, мужчина ночью заходил в ее комнату и стоял над кроватью. Поначалу он просто стоял и смотрел, думая, что девочка спит. Потом он начинал просовывать руку под одеяло и гладить ребенка по ноге, поднимаясь все выше.

«Я перестала спать ночами. С ужасом думала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги», — продолжила артистка.

Со временем мамин друг обосновался в их квартире. Однажды он избил ремнем маленькую Седокову за какой-то проступок. Девочка не понимала, как на это реагировать — до этого ее никто никогда не бил.

«Говорить об этом маме я боялась — видела, как она была счастлива с дядей Сережей. — читала певица. — Впервые за много лет. Правда, однажды я, зашивая свою плюшевую игрушку, посмотрев на иголку, поняла: сейчас или никогда! У дяди Сережи был свой стул на нашей кухне. Я воткнула иголку острием вверх в сиденье этого стула и убежала к себе в комнату. Через несколько минут раздался крик. Мама сильно ругалась».

В итоге мама Анны все же осознала, что ее друг причиняет боль дочери, и перестала приглашать его. Однако во взрослой жизни теплых отношений у Седоковой и ее родительницы так и не сложилось.

«Когда мне было 20 лет, я пела в группе [«ВИА Гра»], у меня появились денежки, и я впервые организовала себе настоящий день рождения, — вспоминала Седокова. — Были все мои друзья. И в середине праздника мама пришла с Сергеем. Больше я не общаюсь со своей мамой».

Седокова решила, что так для нее будет лучше, поскольку каждый раз, когда в ее жизни появляется мама, происходят разрушительные вещи, после которых долго приходится возвращать себе душевное равновесие.

Певица также призналась, что большую часть жизни искала в мужчинах замену отцу, заботы которого она была лишена в детстве. Однако так и не получала желаемого. Говоря о первом муже — спортсмене Валентине Белькевиче, в браке с которым родилась старшая дочь певицы Алина, Седокова призналась, что он оказался изменщиком.

«В первую брачную ночь он пришел в шесть утра с красной помадой на воротнике, пьяный, — поделилась звезда. — Весь следующий год он кричал мне: «Вина принеси, открой пивасик!» И тогда я поняла, что что-то пошло не так. Когда я увидела, что он мне изменяет постоянно, собралась и ушла».

В сентябре этого года певица в третий раз вышла замуж. Ее новым избранником стал 28-летний баскетболист Янис Тимма.