«Жду извинений»: Эмин Агаларов обвинил Игоря Крутого во лжи

На прошлой неделе композитор Игорь Крутой в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал о конфликте с певцом Эмином Агаларовым и продюсером Максимом Фадеевым. По его словам, разногласия между ними возникли около пяти лет назад, когда Агаларов и Фадеев объединились против него на фоне идеи создания Российской национальной музыкальной премии. Как рассказал композитор, Фадееву якобы не понравилось, что в данной инициативе главным будет Крутой («Фадеев сказал про меня: «А он что, пахан?» — вспоминал в интервью композитор), тогда как Агаларов, согласно музыканту, оболгал его.

«Эмин Агаларов сказал, что я взял $1,5 млн [на организацию] с Михаила Гуцериева (основатель фонда, который является учредителем премии — «Газета.Ru»), что было совершенным враньем. Враньем, чтобы меня опорочить в мое отсутствие, когда я не мог ответить», — сказал Крутой.

Реклама

Однако сам Агаларов в комментарии Super привел иную версию тех событий.

«Узнал очень много интересных подробностей о себе от того человека, которого я знаю более 25 лет и с которым более 20 лет мы дружили семьями. Неприятно было услышать его фразу, что я его оболгал и обманул, тем более он вывернул эту ситуацию в такую публичную плоскость и с такой подменой фактов, что я просто не могу оставить это все без комментариев», — заявил певец.

Эмин, в частности, заверил, что это он пригласил Крутого в проект — и от него же впоследствии услышал о собственной бесполезности в собравшейся команде.

«Именно от меня Игорь Яковлевич получил первое приглашение, и именно от него я же потом получил первую весть, что я в этой команде уже и не нужен», — посетовал исполнитель.

Кроме того, Агаларов обвинил Крутого во лжи, подчеркнув, что композитор в телефонном разговоре лично подтвердил факт наличия у него крупной суммы, выделенной на организацию премии.

«Игорь Крутой говорит неправду, что у него бюджета не было. У меня действительно была информация от сотрудника его же компании — это было $1,5 млн, — рассказал артист. — Я озвучил это на общей встрече с другими продюсерами и был уверен, что все должны об этом знать, поскольку работать договорились прозрачно. Игоря Крутого не было, так как он был на родах своей дочери. После в телефонном разговоре он высказал свое недовольство, что бюджет — это не мое дело и что сумма была не $1,5 млн, а $1 млн. Получается, он лично мне подтвердил ее по телефону, а в интервью сказал, что бюджета не было».

При этом певец заявил, что из-за начавшегося конфликта и ухода из организации по инициативе Крутого он понес убытки, которые ему так и не возместили.

«Никакие счета [за организацию] мной не выставлялись, потому что была устная мужская договоренность, что я это готов сделать, понимая, что я партнер в этой общей конфигурации. А далее, поскольку после Игорем Крутым было принято решение меня из команды убрать, все, что я лично вложил в эту премию, так оплачено мне и не было. Как только премию провели, я узнал, что уже не вхожу в состав организаторов и участников», — рассказал он.

Также Агаларов встал на защиту Фадеева, назвав обвинения композитора в адрес продюсера «необоснованными».

«Максим всего лишь выразил свое несогласие с тем, чтобы кто-то единолично и в одностороннем порядке принимал решения без ведома остальных участников. И, между прочим, он тогда снял артистов своего лейбла с гастролей для того, чтобы они выступили на нашей премии абсолютно бесплатно. <...> К слову, из этой организации тогда также вышли Игорь Матвиенко и братья Меладзе, потому что тоже не хотели больше в этом участвовать», — подчеркнул музыкант.

В заключение Эмин признался, что уже пять лет не общается с Крутым. Кроме того, он отметил, что сказанное композитором в интервью нанесло удар по его репутации и теперь он «совершенно точно будет ждать публичных извинений».