На пути к «Зловещей шестерке»: Веном может появиться в «Человеке-пауке»

Третий фильм обновленной франшизы о супергерое вселенной Marvel Человеке-пауке пойдет по следам предстоящего проекта «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и представит зрителям настоящий парад звездных камео, утверждают инсайдеры.

По словам одного из источников WeGotThisCovered, создатели «Человека-паука 3» проявляют крайнюю заинтересованность в том, чтобы привлечь в свой фильм Тома Харди в роли одного из главных врагов Питера паркера — Венома.

К сожалению, в настоящий момент неизвестно, приступали ли стороны к переговорам — и к чему они привели, если контакт действительно был.

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Одним из важных факторов текущего процесса является желание представителей Marvel Studios ввести нового персонажа в исполнении международной звезды в свою кинематографическую вселенную после долгой дележки прав на супергероев, которая произошла между ними и Sony. Последним принадлежит и сам Человек-паук, представленный в «диснеевской» франшизе на правах аренды.

По мнению экспертов, появление Венома в фильме Marvel Studios откроет этому герою дорогу и в другие проекты студии, среди которых называют фильмы «Электро» с Джейми Фоксом, «Зеленый гоблин» с Дэйном Дехааном и «Кингпин» с Винсеном Д'Онофрио.

Стоит отметить, что все эти фильмы будут выстроены вокруг персонажей, которые, как и Веном, входят в число недругов Человека-паука (так называемую «Зловещую шестерку»), что означает возможный запуск нового витка франшизы в будущем.

Премьера второй части фильма о самом Веноме — «Веном: Да начнется резня» — ранее был перенесен со 2 октября на 25 июня 2021 года из-за ограничений, повсеместно вводимых на фоне пандемии коронавируса, а также опасений, что проект не окупится в прокате.

В настоящий момент известно, что в центре сюжета второй части будет противостояние журналиста Эдди Брока, ставшего носителем инопланетного симбиота-Венома, и убийцы Карнажа, также порабощенного существом с других планет, в исполнении Вуди Харрельсона.

Ранее в сети появилось фото со съемочной площадки будущего фильма, на котором Вуди Харрельсон показался в гавайской рубашке в образе своего персонажа в его человеческом обличье.

В качестве режиссера второго «Венома» был приглашен постановщик Энди Серкис, известный по роли Горлума во франшизе «Властелин колец». Сиквел о зловещем симбиоте станет для него третьей режиссерской работой после фильмов «Дыши ради нас» и «Маугли».

«Вы же понимаете, я не могу вдаваться в подробности. Тоска, я знаю, но у нас прошло уже 40 дней съемок, и это очень круто. В фильме есть восхитительный Том Харди, который, естественно, в центре истории. И мы углубляемся в отношения между ним и Веномом. Разумеется, там есть и антагонист. Это все, что я могу сказать», — рассказывал Серкис.

Возможность столкновения Венома с Человеком-пауком горячо обсуждалась поклонниками как самый желанный вариант развития истории после выхода фильма с Харди. В числе прочего звучали даже предположения о возможном сотрудничестве бывших врагов, так как в своей собственной сюжетной линии Эдди Брок предстал в куда более позитивном свете, нежели в других продуктах Marvel.

«Не раскрывая ничего, о чем мне не положено говорить, я не исключаю, что в грядущем фильме «Веном» Человек-паук сыграет важную роль», — намекал в интервью сценарист «Венома» Джефф Пинкнер.

О желании поработать с Харди говорил и исполнитель роли Человека-паука Том Холланд. В то же время эксперты предупреждали, что студия вряд ли пойдет на то, чтобы столь скоро совместить Венома, Человека-паука и Карнажа в одном фильме.

Что касается триквела «Человека-паука», то его выход ожидается в декабре 2021 года. В фильме должны появится Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа, а также Электро (возможно, в исполнении Джейми Фокса, который ранее уже играл злодея — в предыдущей дилогии о супергерое).