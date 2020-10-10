«Рядом со смертью»: звезду «Интернов» госпитализировали в Лондоне

Актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший Бориса Левина в ситкоме «Интерны», попал в больницу. На своей странице в Instagram он пожаловался на сильные пульсации в голове и сердце.

«Вы особо не переживайте, у меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце», — рассказал Шаракоис.

Исходя из симптомов, артист предположил, что у него инфаркт, и вызвал скорую. При первом осмотре врачи не смогли выяснить, что явилось причиной плохого самочувствия.

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«Предварительно инсульта и инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки. Должны еще раз проверить состояние, а также взять кровь. Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — отметил Шаракоис.

Два года назад актер переехал в Великобританию, ушел из кино и Театра на Малой Бронной. Шаракоис в своем блоге признался, что его перестали утверждать на новые роли.

«Я абсолютно не считаю себя состоявшимся актером. Я считаю, что у меня все не получилось, — говорил Шаракоис. — Я не хотел, чтобы у меня было все именно так. То, что у меня было в жизни, — какие-то съемки. Я всем не доволен, мне не нравится. Я изначально хотел пойти по другому пути».

Выпускник актерского факультета ГИТИСа рассказал, что пробовался на главную роль в фильме Алексея Учителя. Однако получить работу у именитого режиссера, по мнению Шаракоиса, помешала именно роль Левина в «Интернах».

Артист три года ходил на кастинги, но постановщики или их ассистенты отказывали в съемках. Дошло до того, что его доход упал до 30 тыс. рублей в месяц, и он не смог оплачивать съемное жилье и нормально питаться.

«Если я когда-то снимался в кино, в сериалах, я теперь должен только сидеть и ждать, когда у меня еще будет какая-то роль? А что я буду кушать?» — обратился к хейтерам Шаракоис, попросив не называть его «ничтожеством» и не судить о его жизни «по обложке».

В Лондоне Шаракоис сначала подрабатывал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан. Актер неоднократно подчеркивал, что никогда не стеснялся пыльной работы. Несмотря на то, что у него появились проблемы со здоровьем, он верит, что «нет худа без добра».

«Я из многодетной семьи, с детства привык работать, и меня не смущает ситуация сейчас в моей жизни. Если у меня нет денег, то я иду работать, иду еще работать и иду еще работать. А потом прихожу и просто отхаркиваю эту пыль. У меня проблемы с кожей, но мне плевать, потому что я иду дальше. Не надо называть ничтожеством человека, который борется с трудностями. Это неправильно, — подытожил Шаракоис. — Мне не стыдно пойти на стройку и целый день шкурить. Я возвращаюсь весь в пыли, моюсь, кушаю, смотрю новый сериал и занимаюсь другой работой. Мне не стыдно работать!»