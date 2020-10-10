«Прикольный, но не музыкант»: Серябкина раскритиковала Моргенштерна

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина в интервью YouTube-каналу «Детали» заявила, что не считает Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) музыкантом. Она также усомнилась в том, что самому рэперу нравится его творчество.

Реклама

«Мне не очень нравится то, что он делает с точки зрения музыкального формата, но, по-моему, ему самому это не очень нравится, — сказала Серябкина. — Мне нравится его «state of mind» (настрой — прим. «Газета.Ru»). Мне нравится, как он говорит о том, что он делает. Посмотрим, что будет дальше. По-моему, он прикольный чел. Но не музыкант».

Сам Моргенштерн открыто говорил, что не прилагает больших усилий для написания треков. Тем временем его песни набирают огромное количество просмотров — например, клип на совместный сингл рэпера с Элджеем «Cadillac» за час набрал 1,3 миллиона на YouTube (на момент написания заметки — более 67 млн).

«Как-то все родилось невероятно, как все хиты рождаются — вот так (щелкает пальцами — прим.). Если вы думаете, что над ними надо работать, стараться, что-то выделывать, то нет, оставьте это другим артистам. Я научился чувствовать музыку и ее слушать. То, чего не умеет делать половина страны», — пояснил Моргенштерн.

Говоря о своей музыке, Серябкина отметила, что пишет песни для души. Это, по мнению исполнительницы, отличает ее от других современных артистов, которые работают ради хайпа и денег.

«Я всегда волнуюсь перед выходом новых песен и альбомов. Когда выходит музыка, ты понимаешь, что ты делишься чем-то очень важным для себя», — добавила она.

После роспуска лейбла MALFA Серябкина занялась сольной карьерой. Сейчас звезда выступает под своим именем. С псевдонимом MOLLY, взятым после ухода от продюсера Максима Фадеева, она также распрощалась.

«Для меня движение вперед, развитие имеют колоссальное значение, — заявила певица. — Потому что это и есть сегодняшняя я. Условно полгода назад я бы говорила о других вещах. То, что я переживаю как артист, очень интересно. Я подарю много сюрпризов. У меня много планов, все нужно делать».

У Серябкиной своя большая команда, которая помогает ей записывать музыку. Артистка призналась, что считает себя хоть и доброй начальницей, но справедливой.

«Я по своей сути человек справедливый, но очень добрый. Если кто-то из моих ребят скажет, что ему нужно куда-то съездить, я не буду считать, сколько он уже «наездил» в этом году. Я всегда готова выслушать, пойти на любые просьбы. Но я стараюсь быть в этом смысле зеркальной, — добавила знаменитость. — Если человек меня понимает, мы делаем одно дело. Мне не нужно отдать душу, но между нами должен быть баланс. Меня лучше не выводить из себя. Я не стерва, а слишком жесткая. У меня холодный ум, память феноменальная, перестаю быть женщиной и начинаю говорить по-мужски».