23 года без хип-хопа: рэпера обвинили в стрельбе по коллеге

Канадскому рэперу Tory Lanez (настоящее имя — Дейстар Петерсон) предъявили обвинение в связи со стрельбой, в ходе которой ранения получила американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит).

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По информации TMZ, музыканта обвиняют в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а также в ношении незарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, окружной прокурор настаивает, что рэпер виновен в нанесении тяжких телесных повреждений. Обвинения в адрес Tory Lanez, что примечательно, были выдвинуты спустя всего несколько дней после того, как он выпустил свой новый альбом «Daystar», в котором заявляет о невиновности.

В случае признания Петерсона виновным по указанным пунктам — ему грозит почти 23 года лишения свободы.

Резонансный инцидент с участием 28-летнего Tory Lanez, который ранее не имел столь серьезных проблем с законом, и 25-летней Megan Thee Stallion (им приписывали романтические отношения) произошел в июле этого года. Тогда музыкант был арестован в Лос-Анджелесе после домашней вечеринки, где произошла ссора, обернувшаяся насилием, и обвинен в незаконном хранении оружия в автомобиле.

Вместе с ним в машине в момент ареста была и Megan Thee Stallion — полиция при этом заметила на ноге девушки ранения. Позднее она пояснила, что травма стала следствием «преступления с применением огнестрельного оружия, которое было совершено с целью причинить ей физический вред», но раскрывать личность нападавшего не стала. Однако впоследствии артистка заявила, что выстрел произвел именно Tory Lanez.

Согласно Меган, между ней и Петерсоном произошла ссора, она вышла из машины, после чего рэпер выстрелил в ее сторону. Ранение хип-хоп-звезды оказалось действительно серьезным — ей даже пришлось лечь на операционный стол, чтобы врачи извлекли из пострадавшей ноги пули.

Как утверждают источники, близкие к Петерсону, в деле может появиться смягчающее обстоятельство, которое как минимум снизит срок рэпера: ожидается, что Megan Thee Stallion назовет на суде стрельбу «случайной». Повлиять на подобное решение девушки могли принесенные нападавшим извинения. Согласно инсайдерам, вскоре после инцидента он отправил Меган несколько сообщений, заявив, что ему «искренне жаль». Кроме того, исполнитель сослался на сильное опьянение и признался, что чувствует себя ужасно.

Tory Lanez известен, в частности, как автор трека «Say It», клип на который на YouTube посмотрели более 250 млн пользователей. В свою очередь Megan Thee Stallion ранее в этом году выпустила сингл «WAP», записанный совместно с Cardi B. За два месяца видео к песне набрало 241 млн просмотров.

По информации СМИ, после того, как Tory Lanez был публично обвинен Меган, его прослушивания упали более чем в три раза. Кроме того, с ним якобы отказались сотрудничать некоторые коллеги по индустрии, на которых случившееся произвело сильное впечатление.

В 2016 году против Tory Lanez были поданы иски по итогам концерта в Техасе, где произошла жестокая драка между сотрудниками правопорядка и слушателями. Отмечалось, что спровоцировал драку именно музыкант, выкрикивавший призывы к беспорядкам.