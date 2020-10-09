«Победа для российской музыки»: Агутина выдвинули на «Грэмми»

Альбом «La Vida Cosmopolita» заслуженного артиста России Леонида Агутина попал в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми» в пяти номинациях. Об этом сообщила пресс-секретарь певца Наталия Николенко. Согласно ее словам, голосование, по результатам которого определятся шорт-листы «Грэмми-2021», состоится в декабре.

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«Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист», — цитирует ее РИА «Новости».

Как отметила пресс-секретарь, для артиста это первое выдвижение на премию Национальной академии искусства и науки звукозаписи. «Он рад», — заключила Николенко.

Сам Агутин в своем Facebook подтвердил выдвижение на «Грэмми». Как следует из поста музыканта, он попал в лонг-листы категорий «Лучшее видео», «Лучшая аранжировка», «Лучший дуэт», «Лучший альбом в жанре латиноамериканский поп», а также «Лучший альбом».

Комментируя включение коллеги в лонг-лист знаменитой музыкальной премии, Лев Лещенко выразил мнение, что Агутин достоин международной сцены.

«Это замечательно, это достойно того, чтобы прозвучать на интернациональной сцене. Российская эстрада частично выходит на международную арену, но это бывает или в национальных диаспорах, или на «Евровидении», скажем. Больше у нас нет таких контактов. И то, что его выдвинули, он этого достоин, мне кажется. Он очень интересно работает, именно в таком международном формате. Дай бог, чтобы у него все получилось», — сказал народный артист, добавив, что большим успехом является сам факт выдвижения на «Грэмми», даже если награда в итоге достанется кому-то другому.

Отреагировали на известие и другие представители российского шоу-бизнеса. В частности, Валерий Сюткин назвал включение Агутина в лонг-листы премии «большой победой для российской музыки».

«Это большая победа для всей нашей музыки. Лень, я тебя поздравляю, и ждем статуэтку! Будем надеяться», — отметил он.

В свою очередь Александр Маршал выразил мнение, что подобное должно было в любом случае когда-нибудь случиться: «Вот это по-нашему! Ленечка, дорогой, это должно было случиться рано или поздно. Поздравляю, молодец, так держать!»

Радость в связи с выдвижением артиста на «Грэмми» выразил и продюсер Иосиф Пригожин, назвавший Агутина «одним из самых выдающихся музыкантов в стране».

«Я горд и счастлив, что наш русский музыкант Леонид Агутин номинирован на «Грэмми». Неважно, получит он или не получит, он там есть. Я считаю, что Агутин один из самых выдающихся музыкантов в нашей стране. Тут можно сказать, что он по праву заслуживает эту позицию», — передает его слова РЕН ТВ.

Альбом «La Vida Cosmopolita» Агутин представил в марте этого года. В него вошли 11 композиций. Для одного из членов жюри шоу «Голос» пластинка стала 14-й по счету и вторым в его дискографии международным релизом. «La Vida Cosmopolita» — идейное продолжение совместного с американским гитаристом Эл Ди Меолой альбома «Cosmopolitan Life», вышедшего в 2005-м.

«Грэмми-2021», как ожидается, пройдет 31 января. Организаторы церемонии подчеркивают, что она состоится вне зависимости от ситуации с коронавирусом.