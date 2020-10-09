Бардаш, Гречка и I am waiting for you last summer: плейлист недели

Гречка — «Исчезнуть»

Гречка продолжает радовать поклонников новой музыкой, возвращаясь в плане звучания к более раннему периоду своей карьеры. На сей раз певица, несмотря на юный возраст (20 лет), уже успевшая выпустить несколько полномасштабных релизов, представила четырехтрековый EP «Хватит», достаточно депрессивный и очень мелодичный.

Youra и Nekiy Niko — «Kukushka»

Юрий Бардаш, в прошлом участник и продюсер группы «Грибы», после развала гремевшего несколько лет назад коллектива не прекратил делать оригинальный звук — и «Kukushka» очередное тому подтверждение. Эта первая работа Юрия в рамках его нового проекта, направленного на открытие новых артистов. И как минимум одну потенциальную будущую звезду он уже открыл — кажется, лучше Nekiy Niko под этот бит не зачитал бы никто.

Anderson .Paak — «Jewelz»

Один из самых душевных артистов наших лет Anderson .Paak, музыка которого неизменно поднимает настроение и убирает на второй план все происходящее вокруг, представил мультяшный клип на трек «Jewelz», где его анимационное воплощение путешествует по волшебному миру. А еще — подвергается атаке собственной бриллиантовой (в прямом смысле слова) копии.

Nas, Fivio Foreign и A$AP Ferg — «Spicy»

Совместный хит мощнейшего трио в лице «трэп-лорда» A$AP Ferg, многообещающего фрешмена Fivio Foreign и одного из отцов хип-хопа Nas попал на недавний альбом последнего, а теперь обзавелся клипом. Видео получилось под стать самой композиции — идеальный баланс жанрового прошлого и настоящего, взывающий к небольшой ностальгии по «старой школе».

«Гипнобаза» — «Последние пятиэтажки»

Творчество «Гипнобазы», «постпионерского-ностальжи-поп-коллектива из Москвы» (так идентифицируют себя сами музыканты), едва ли знакомо массам — в паблике группы «ВКонтакте» всего 300 человек. И это жуткая несправедливость, исправить которую обязан новый альбом «Последние пятиэтажки», где отлично уживаются вместе, например, Земфира-стайл-песни, стилизованный под 90-е поп и треки, отчасти напоминающие «Грязь».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12269291/track/71773021'>Последние пятиэтажки</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/7580019'>Гипнобаза</a> на Яндекс.Музыке

I am waiting for you last summer — «Into The Wild»

Построк-музыканты I am waiting for you last summer на днях представили первый за пять лет лонгплей группы «Self​-​Defense». По словам самих артистов, темой релиза стало одиночество во времена развития цифровых технологий и роста атомизации социума.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12149533/track/71362799'>Into The Wild</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3277857'>I Am Waiting for You Last Summer</a> на Яндекс.Музыке

Билли Айлиш — «No Time To Die»

Билли Айлиш представила клип на трек «No Time To Die» — саундтрек следующей части »Джеймса Бонда», релиз которой в связи с пандемией коронавируса недавно перенесли аж на 2 апреля 2021-го. Учитывая очередной сдвиг премьерной даты (не случись пандемии, лента появилась бы на экранах еще прошедшей весной), видео главной молодой поп-звезды современности оказалось как нельзя кстати, ведь оно примерно наполовину состоит из кадров долгожданного боевика.