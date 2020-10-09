Обошел всех коллег: Дуэйн Джонсон стал третьим по популярности в Instagram

Голливудский актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон накануне достиг ошеломительного числа подписчиков в Instagram — 200 млн. Таким образом «Скала» вышел на третье место по популярности в социальной сети во всем мире. Лидером этого рейтинга остается португальский футболист Криштиану Роналду (238 млн), а на второй позиции находится американская певица Ариана Гранде (203 млн).

Реклама

Звезда франшизы «Форсаж» и дилогии «Джуманджи» отметил это событие торжественным видеообращением со словами благодарности к подписчикам, в конце которого выпил рюмочку лимитированной текилы собственного производства, продажа которой стартовала в марте этого года.

«Урок, который я усвоил, набрав 200 миллионов подписчиков, — возможно, вы найдете его ценным и примените в своей жизни — всегда следует говорить правду. — написал Джонсон.

— Говоря правду, делайте все возможное, чтобы преподнести ее с достоинством, состраданием, уважением и сочувствием. Даже если беседа становится неудобной, говорите с уважением и осторожностью».

Актер горячо поблагодарил подписчиков за возможность говорить свою правду и пообещал и впредь делать все возможное, чтобы его правда звучала с достоинством, уважением, сочувствием и благодарностью.

Эти слова Джонсона могут иметь отношение к его публичным высказываниям о поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена, осуждению реакции правительства страны на ситуацию с пандемией коронавируса и требованиям предоставить Байдену и Камале Харрис площадки для интервью.

В начале сентября Джонсон сообщил о том, что он, его жена Лорен Хашиан и две дочери переболели коронавирусом. Соответствующий пост был опубликован в соцсети.

«Я могу вам сказать, что это была одна из самых сложных вещей, через которую мы прошли как семья», — написал актер, добавив, что все уже здоровы.

Месяцем ранее сообщалось о том, что «Скала» стал совладельцем лиги по американскому футболу XFL. Согласно информации CNN, 48-летний артист купил ее вместе со своей бывшей супругой Дэни Гарсией и компанией RedBird Capital, приблизительная сумма сделки — $15 млн. Он объяснил свое решение о приобретении лиги двумя причинами: своей страстью к игре и желанием «всегда заботиться о болельщиках». Актер также отметил, что с нетерпением ждет «создания чего-то особенного для игроков, фанатов и всех, кто любит американский футбол».

Джонсон и Гарсия, брак которых был расторгнут в 2007 году, также являются соучредителями компании Seven Bucks Productions, занимающейся продюсированием ряда кинопроектов актера — такими, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Рэмпейдж» и «Форсаж: Хоббс и Шоу».

В августе журнал Forbes назвал «Скалу» самым высокооплачиваемым актером в мире. В период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го он заработал $87,5 млн. Из них звезда получила $23,5 млн только за один предстоящий фильм Netflix «Красное уведомление». Кроме того, отличные финансовые результаты показал его совместный проект с производителем спортивной одежды и обуви Under Armour.