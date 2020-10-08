«Случались припадки»: актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне

Артист Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ринат Кафиятуллин (в некоторых источниках — Ренат) утонул в бассейне столичного фитнес-клуба. Согласно представителю Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, трагедия произошла 7 октября в фитнес-центре, расположенном на Ангарской улице. По ее словам, мужчина, почувствовав себя плохо, начал тонуть, сотрудники клуба пытались оказать ему помощь, но он скончался еще до прибытия на место скорой. Личность погибшего она не уточнила, однако, как сообщили источники в правоохранительных органах, речь идет именно о 26-летнем Кафиятуллине, передает ТАСС.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, в рамках которой следователями устанавливается причина случившегося, а также будет дана правовая оценка действиям работникам фитнес-центра.

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Подробности инцидента «Пятому каналу» сообщил директор спортивного клуба, подчеркнувший, что сотрудники заведения пытались оказать мужчине помощь.

«Он нырял, задерживал дыхание, в один момент он оказался под водой, но все равно он двигался. И наш тренер обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел — все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать. Оказывать [помощь]», — рассказал директор.

По его словам, у погибшего было «какое-то генетическое заболевание», что якобы подтвердили родители актера. «Мы как раз две недели назад проходили лекцию по реанимации. У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль — то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание. Родители сразу же сказали, что у него есть такая тема.

У него случались то ли припадки… А здесь тренировка, холодная вода, баня. Спазмы… Если организм не подготовлен к нагрузке», — заключил он.

Комментируя трагедию, представители Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева сообщили, что актер покинул учреждение год назад. Кроме того, бывшие коллеги погибшего назвали его «хорошим артистом» и подчеркнули, что у Рината было слабое здоровье.

«Ринат из театра уволился год назад, он был хорошим артистом, но человеком со слабым здоровьем, которому не стоило посещать бассейн», — цитируют сотрудников театра «Известия» .

В свою очередь Telegram-канал Life Shot утверждает, что у Кафиятуллина был синдром Melas, среди симптомов которого — судороги, непереносимость физических нагрузок, а также потенциальные проблемы с сердцем.

По информации СМИ, Кафиятуллин был выпускником актерского факультета Института современного искусства и работал в Театре Вячеслава Спесивцева, где играл важные роли в различных постановках, включая спектакли «Преступление и наказание» и «Ревизор». Также на его счету роль в сериале «Соседи».