«Скажи это мертвым» : в Голливуде обругали Трампа после слов о COVID-19

Гнев голливудских звезд вызвал призыв президента США Дональда Трампа не бояться коронавируса, с которым он обратился к американцам через Twitter. Недавно политик, как известно, сам заразился COVID-19.

«Выезжаю сегодня в медицинский центр Уолтера Рида. Чувствую себя отлично! Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Мы вместе с администрацией Трампа разработали кое-какие действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем чувствовал 20 лет назад»,

— написал президент.

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На слова Трампа откликнулись многие звезды, разгневанные демонстрацией столь беспечного отношения к проблеме на фоне более чем 210 тыс. смертельных случаев из-за вируса в стране.

Одним из критиков главы государства стал звезда сериала «Клиника» Зак Брафф, потерявший друга, актера Ника Кордеро, умершего из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Коронавирус — это не на уикенд. У него или он есть — и ему наплевать, кто им может от него заразиться, — или никогда не было», — написал Брафф.

Согласно артисту, отрицательный результат анализов не всегда обозначает, что человек не является инфицированным: так, в частности, были с Кордеро, трижды получавшим «благоприятные» показатели тестов.

«Не бояться коронавируса?! Ты находишься под круглосуточной заботой лучших докторов и пользуешься лучшими лекарствами. Ты действительно думаешь, что у всех есть доступ к этому?! К сожалению, я уверен, что ты в курсе неравенства, но тебе просто наплевать. Это шокирующе безответственно, даже для тебя»,

— ответил на призыв президента актер Крис Эванс, звезда «Мстителей».

В свою очередь актриса Ава Дюверней назвала Трампа «злом» и упрекнула его в том, что он призывает не бояться коронавируса тех, кто потерял из-за инфекции близких.

«Сотни тысяч американцев были убиты коронавирусом. Сотни тысяч семей находятся сейчас в глубоком трауре. Последствия коронавируса, скорее всего, продлятся долгое время – может быть, до конца вашей жизни. Очень бойтесь этой болезни», — написала в соцсетях обладательница «Золотого глобуса» Миа Фэрроу.

К ней среди прочих присоединилась ее коллега Бетт Мидлер. «Больной идиот только что написал, что «чувствует себя лучше, чем чувствовал 20 лет назад», и призвал не бояться коронавируса. Скажи это мертвым! Должно быть, что ты сам накачан стероидами и получаешь лекарства, которые не может достать больше никто во всем мире», — написала она.

Среди критиков президента оказалась также певица Мэнди Мур, которая призвала голосовать против Трампа на грядущих выборах главы государства в США.

«Не бойтесь коронавируса? Скажи это 210 тысячам семей, которые потеряли своих любимых. <...> С потерей десятков миллионов рабочих мест и дырявой экономикой. Многие из нас изолированы на месяцы. Ты самый жестокий», — обратилась Мур к президенту.

Сам Трамп не обратил внимания на критику в свой адрес и в одной из последующих записей предупредил американцев о надвигающемся сезоне гриппа:

«Сезон гриппа надвигается! Каждый год много людей, иногда больше 100 тысяч, умирают от гриппа, несмотря на вакцинирование. Будем ли мы закрывать нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, так же, как мы учимся жить с коронавирусом, который гораздо менее смертелен во многих популяциях!»