«Борат 2», «Ведьмы», «Доктор Лиза» и другие трейлеры недели

«Борат 2» («Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan»); Джейсон Уолинер

В дебютном трейлере «Бората 2» Саша Барон Коэн в образе телеведущего из Казахстана вновь приезжает в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране» и доставать местных жителей. Однако на этот раз амбиции у него гораздо выше — отдать дочь в жены вице-президенту Майку Пенсу. Неполиткорректный и уже оскорбивший немало казахов сиквел выйдет в США 23 октября в преддверии президентских выборов. Кстати, кавер на композицию «Gonna Make You Sweat» («Everybody Dance Now»), который звучит в трейлере, записали Little Big.

Студия 20th Century в первом трейлере фильма «Главный герой» показала, что может произойти, если персонаж онлайн-игры внезапно перестанет подчиняться правилам (спойлер: ничего страшного). Главные роли исполнили звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс и Джоди Комер из сериала «Убивая Еву». Также в касте числятся Тайка Вайтити, Ченнинг Татум и Джо Кири.

«Ведьмы» («The Witches»); Роберт Земекис

У фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса вышел трейлер. Предстоящий проект, основанный на одноименной книге Роальда Даля, расскажет о ведьме, которая решает превратить всех несовершеннолетних обитателей отеля в крыс. Сыграла злодейку, почему-то очень похожую на Мэрилин Монро, актриса Энн Хэтэуэй. Вместе с ней в ленте поучаствовали Октавия Спенсер и Стэнли Туччи. Премьера состоится 22 октября на стриминге HBO Max.

«Шоу» («The Show»); Митч Дженкинс

Lex Records выпустила очень психоделический трейлер к новому фильму «Шоу» от создателя «Хранителей» Алана Мура. Что происходит в 50-секундном видео — непонятно: в кадрах то и дело мелькают клоуны, спящие красавицы и детективы. Согласно синопсису, загадочный мужчина с множеством талантов, паспортов и личностей прибывает в «разбитое сердце» Англии, населенный призраками город в Мидлендсе, и обнаруживает, что это место таинственно и опасно, как и он сам. Сам Мур не только написал сценарий, но и исполнил в ленте одну из главных ролей. Дата выхода картины пока не раскрывается. Перед премьерой ее покажут на европейских фестивалях.

«Доктор Лиза»; Оксана Карас

Второй по счету трейлер драмы «Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки. Лента с Чулпан Хаматовой, Андреем Бурковским и Константином Хабенским выйдет в прокат 22 октября. Ранее новая работа режиссера Оксаны Карас получила приз зрительских симпатий на «Кинотавре».

«Охотник на монстров» («Monster Hunter»); Пол У.С.Андерсон

Актрисе Милле Йовович не привыкать сражаться с инопланетными существами: в дебютном тизер-трейлере «Охотника на монстров» она перемещается во вселенную чудовищ. Снял фэнтезийный блокбастер Пол У.С.Андерсон. Выход боевика, основанного на одноименной игре «Monster hunter», пока запланирован на конец 2021 года.