Король из династии Таргариенов: кто сыграет в приквеле «Игры престолов»

Визериса Таргариена I в сериале «Дом дракона», приквеле «Игры престолов», сыграет Пэдди Консидайн, передает Variety со ссылкой на источник. Актер известен по проектам «Острые козырьки», «Чужак» и «Третий день».

Реклама

Отмечается, что Консидайн исполнит роль пятого короля Семи Королевств из династии Таргариенов. Трон Визерис получил в наследство от своего деда Джейхейриса Таргариена. Он описан как добрый и порядочный человек, но именно эти качества, согласно книге Джорджа Р. Р. Мартина, помешают ему стать великим правителем. «Хорошие люди не всегда становятся хорошими королями», — подчеркивает издание.

В результате из-за Визериса начнется династический кризис, который приведет к кровопролитной войне между двумя ветвями дома Таргариенов, известной как «Танец драконов».

Тем временем героя Консидайна не стоит путать с Визерисом Таргариеном (Гарри Лойд) — братом Дейенерис из сериала «Игра престолов». Действия приквела развернутся за 300 лет до событий оригинала.

Премьера «Дома дракона» состоится не раньше 2022 года. Летом 2020-го стартовал кастинг.

О запуске приквела «Игры престолов» руководство WarnerMedia сообщило в октябре 2019 года на презентации нового стримингового сервиса HBO Max. Основой послужит книга «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина, автора знаменитой саги «Песнь льда и пламени».

Сценаристами «Дома дракона» выступят Райан Кондал и Мигель Сапочник, награжденный в 2016 году премией «Эмми» за режиссуру девятой серии шестого сезона «Игры престолов». Они же были утверждены в качестве исполнительных продюсеров вместе с Мартином и Винсом Жерардисом.

Незадолго до объявления о запуске «Дома дракона» руководство HBO заявило об отказе от другого приквела, посвященного первой битве людей с белыми ходоками. Над сюжетом этого проекта вместе с Мартином работала Джейн Голдман. Некоторые СМИ писали, что на главные роли в сериале были утверждены Джош Уайтхаус, Наоми Аки и Наоми Уоттс. В частности, Variety сообщал, что Уоттс перевоплотится в «харизматичную женщину, занимающую высокое положение и хранящую темную тайну». На новость отреагировал даже сам Джордж Мартин, поприветствовав голливудскую звезду в своем блоге словами «Добро пожаловать в Вестерос».

Причиной завершения работы над приквелом о ходоках источники назвали недовольство представителей телеканала пилотным эпизодом. Сообщалось, что сначала они предложили создателям проекта внести в него изменения, но результат с поправками их также не устроил.

В интервью Entertainment Weekly Мартин сообщил, что по сюжету Вестерос состоял из ста королевств, в которых — помимо лютоволков — обитали мамонты. В то время, по рассказам Мартина, от древних людей произошел род Старков, а в будущем замке Ланнистеров проживал клан Кастлеров. Писатель отметил, что сериал планировали построить по принципу ансамбля без выделения главных героев.