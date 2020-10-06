«Живого места не осталось»: звезда «Холостяка» сбила мужчину в Москве

Модель Виктория Короткова, известная по участию в шоу «Холостяк» с рэпером Егором Кридом, сбила в центре Москвы мужчину, перебегавшего в неположенном месте дорогу.

Сильным ударом пешехода отбросило на соседнюю полосу движения, где его сбил другой автомобиль. Мужчина умер на месте от полученных травм. ДТП произошло в 150 м от подземного пешеходного перехода.

Первые сообщения о ДТП на Кутузовском проспекте со смертельным исходом стали появляться около 23.30 мск 5 октября.

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«Около 23.00 на 7-м км Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте», — сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

На тот момент личность погибшего оставалась неустановленной. Позднее «Московский Комсомолец» сообщил, что жертвой стал 39-летний сотрудник концертно-развлекательного центра на Арбате Александр Новиков, проживавший в Солнцево.

Очевидцем ДТП была блогерша Мария Слугина, которая опубликовала видео с рассказом о произошедшем в Instagram.

«Я в ужасном шоке, потому что я сейчас такое видела. Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Это ужас. Живого места от человека не осталось!» — сказала она.

Утром 6 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем Mercedes Gelandewagen находилась финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Согласно его словам, у девушки сделали забор крови для проверки на содержание алкоголя, результаты теста ожидаются в течение недели.

«За рулем Mercedes Gelandewagen в момент аварии была Виктория Короткова. По предварительным данным — она была трезва, ей сделали экспресс-тест на алкоголь на месте», — сообщил источник.

Также стало известно, что автомобиль, за рулем которого находилась Короткова в момент столкновения, принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. По данным РЕН ТВ, на него были зарегистрированы три неоплаченных штрафа на общую сумму 2500 руб.

В результате ДТП сама Короткова получила сотрясение мозга из-за сильного удара о сработавшую подушку безопасности. Ее доставили в больницу на автомобиле ДПС, она покинула ее на утро — также в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Короткова родилась в Калининграде в 1995 году, с детства участвовала в конкурсах красоты, включая «Мисс Россия 2014». В 2018 году она оказалась финалисткой шестого сезона шоу «Холостяк», где в борьбе за сердце Егора Крида победу одержала Дарья Клюкина.

В интервью после завершения шоу Короткова признавалась, что у нее есть возлюбленный, имени которого она не хотела раскрывать. По ее словам, мужчина очень настороженно относится к ее публичному образу.

«Я в отношениях. Он очень негативно относится к снимкам в купальниках. И я каждый раз спрашиваю разрешения, не против ли он, чтобы я опубликовала фото. Иногда они проходят проверку, иногда — нет», — рассказывала она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».