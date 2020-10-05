«Новый порядок»: жестокий триллер про обреченность революции

Каким в истории останется 2020 год — коронавирусным или протестным, — еще предстоит выяснить. С одной стороны, после пандемии мир действительно не будет прежним, ее последствия с нами надолго. С другой, общественное недовольство близится к какому-то запредельному градусу. И если ковид вошел в наши жизни спонтанно, то эскалация социального напряжения намечалась уже давно. Об этом, например, говорили два прошлогодних «оскаровских» фаворита: «Джокер» Тодда Филипса и «Паразиты» Пон Чжун Хо. Последние стали первой иностранной картиной, победившей в номинации «Лучший фильм».

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В схожей парадигме существует антиутопический триллер «Новый порядок» мексиканца Мишеля Франко. Впервые фильм показали, как годом ранее и «Джокера», на фестивале в Венеции, где он получил Гран-при жюри — вторую по важности награду смотра. Режиссер и сценарист задумал ленту еще шесть лет назад, то есть, до выхода своего англоязычного дебюта «Хроник» с Тимом Ротом. Впрочем, снимался «Новый порядок» уже в 2020-м — и теперь выглядит зловеще актуально. Но с оговорками.

close Кадр из фильма «Новый порядок» (2020) Кадр из фильма «Новый порядок» (2020) Teorema Films

Лента созвучна духу времени в отправных точках: тут не сложно будет увидеть пересечения с протестами Black Lives Matter, событиями в Белоруссии и акциями в Хабаровске. С выводами Франко при этом захочется спорить — особенно если вы исповедуете леволиберальные ценности. А вот люди с креном в правую сторону (да и все остальные), скорее всего, будут в восторге.

«Новый порядок» (простите за небольшой спойлер) со скепсисом относится к общественным волнениям и попыткам свержения режима. В ленте они показаны с точки зрения объектов недовольства — зажиточных мексиканцев, против превосходства которых взбунтовались бедные слои населения. Богачам картина явно сочувствует больше.

Мы оказываемся в оазисе спокойствия и роскоши — посреди полыхающего (местами буквально) Мехико. Марианна (Найан Гонсалес Норвинд), дочка важного государственного деятеля, готовится выйти замуж: полный дом гостей, все ждут судью — она должна оформить союз, но пока петляет меж перекрытых улиц. Тем временем на пороге особняка появляется бывший работник семьи Марианны. Ему нужны деньги — жене на операцию. Сердобольная девушка берет кредитку и отправляется к нему домой, чтобы перевезти больную в частную клинику (государственные переполнены ранеными на улицах). В ее отсутствие протестующие врываются на праздник и начинают отстреливать гостей.

close Кадр из фильма «Новый порядок» (2020) Кадр из фильма «Новый порядок» (2020) Teorema Films

Привязываться ни к кому из них не стоит. Это очень жесткий и жестокий фильм — режиссер безжалостен ко всем. Иногда будет тянуть прикрыть глаза, хотя самые людоедские ракурсы здесь милосердно изъяты. От сцен с пытками и изнасилованиями очень не по себе — тем более при свежей еще памяти о новостях из белорусских изоляторов. Вообще атмосферу хаотического ужаса, характерную для гущи протеста, лента передает великолепно. Любому, кто присутствовал на одном из многих несанкционированных митингов последних лет, обстановка на экране покажется знакомой. На одной улице — апокалипсис, а стоит свернуть за угол — совершенно иной мир, тихий и спокойный, чистый и опрятный.

Такая высокая контрастность — отличительная черта «Нового порядка». Лента чередует мгновения затишья с ухабистым экшеном (не в блокбастерном понимании, скорее держите в уме «Дитя человеческое» соотечественника Франко — Альфонсо Куарона). Ужас — в аудио- или визуальной форме — всегда врывается в текст ленты неожиданно: придется регулярно подскакивать на месте и стараться утихомирить сердцебиение. Маршрут этих американских горок часто лавирует между эпицентром действия и обочиной. Поэтому фоновые события «Нового порядка» может быть непросто сложить в голове в цельную картину. Многое происходит где-то за кадром, а что-либо объяснять никто, конечно, не намерен — какие разговоры, когда вокруг сплошной хаос. Масштаб получится оценить лишь пару раз — на общих планах города.

close Кадр из фильма «Новый порядок» (2020) Кадр из фильма «Новый порядок» (2020) Teorema Films

Пара важных для понимания фактов. Во-первых, в Мексике с 2005 года официально запрещена смертная казнь, а по факту высшая мера не применяется с 1961-го. Во-вторых, протестующие в фильме выбрали своим символом зеленую краску (она будет часто мелькать в кадре), которой обливают дома, машины и тела зажиточных соотечественников. Такое решение явно не случайно: этот цвет на мексиканском флаге означает надежду. В некотором смысле участники акций воссоздают национальный триколор, разбрызгивая вокруг зеленый и пуская богачам кровь (красный на флаге — в знак крови, пролитой за независимость).

Здесь вообще много эффектного — и лента действительно производит впечатление, не отпуская ни на минуту. При этом она довольно простая, если не примитивная — пусть вас не пугает пространное вступление, которое, кажется, сделано только на случай покупки картины Netflix и призвано отсеять всех «лишних» людей до того, как их просмотр будет засчитан. Словом, ничего особенно гениального в «Новом порядке» нет — а основная мысль про то, что протест во имя добра может привести к еще большему злу, не может претендовать на революционность. Франко очень хочется возразить, но его точка зрения имеет право на существование. Примеры из истории в ее подтверждение — нашей страны или, например, какой-нибудь соседней — отыскать не составит труда. Другое дело, что это не повод опускать руки.